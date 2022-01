Podium : la préparation de Benoît Poelvoorde pour incarner Claude François fut intense.

Premier long-métrage de Yann Moix, « Podium » fut un grand succès grâce notamment au talent de Benoît Poelvoorde. Cependant, pour préparer le rôle du sosie de Claude François, ce ne fut pas une mince affaire.

Podium : Alexandrie, Alexandra

Avant de devenir le chroniqueur controversé d’On n’est pas couché, Yann Moix était, en 2004, un écrivain prodige. Révélé par son premier roman intitulé Jubilations vers le ciel, il décide de se diversifier en passant par la case cinéma. Pour cela, il adapte son propre livre, Podium. Le film suit ainsi Bernard Frédéric, un banquier ordinaire qui a pour seconde profession d’être le sosie du célèbre chanteur Claude François. Son rêve est de gagner le concours de la « Nuit des sosies », au grand dam de son épouse Vero. Tiraillé entre sa femme et son fantasme de gloire, il devra choisir.

Podium ©Fidélité Production

Pour son premier long-métrage, Podium est un grand succès commercial avec plus de 3 millions d’entrées. Il se retrouve surtout nominé dans cinq catégories. Une gloire que Yann Moix ne retrouvera malheureusement pas puisque, 5 ans plus tard, son second film Cinéman sera un véritable bide sur tous les plans. En témoigne cette célèbre critique de Nanarland.

Une malheureuse allergie

Pour jouer le rôle de Bernard Frédéric dans Podium, Yann Moix n’a pas hésité à engager le truculent acteur belge Benoît Poelvoorde. Toutefois, incarner le sosie de Cloclo signifiait qu’il fallait également danser. Et dans ce domaine-là, le comédien n’est pas le plus à l’aise au monde. Il a donc dû passer 3 mois aux côtés de la danseuse et chorégraphe Mia Frye, bien connue pour avoir mis en scène la célèbre danse Macarena. Cette dernière lui en aurait fait tellement baver durant l'entraînement, que, pour se venger, il improvisa la réplique dans laquelle son personnage l'interpelle de manière plus qu'irrespectueuse. Sa surprise à l'écran est réelle.

Durant 3 autres mois, il s’est également entraîné au chant, avec l’aide du conseiller vocal Richard Cross (que les fans de Popstars et Star Academy ont bien connu). D’ailleurs, il interprète lui-même tous les morceaux que son personnage chante dans Podium.

La plus grande difficulté fut sans doute le port de sa perruque. En effet, afin qu’elle tienne solidement sur sa tête, il a fallu qu’on la maintienne avec de la colle. Problème : l’acteur en a développé une sérieuse allergie, au point que son visage devienne mauve à la fin du tournage.

Cette longue préparation fut cependant un mal pour un bien puisque Poelvoorde n’a reçu que des louanges suite à sa performance. Il reprendra d’ailleurs son rôle deux ans plus tard, pour les besoins du film Jean-Philippe, avec Johnny Hallyday et Fabrice Luchini.

Néanmoins, il ne réincarnera pas Bernard Frédéric, à l’occasion d’une suite avortée de Podium.