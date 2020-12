Programmes de Noël sur les chaînes TF1 : des héros, de la magie, du rire et bien plus !

Voir aussi

Grease sur Arte : cette scène culte pour laquelle Olivia Newton-John a pris de court l’équipe du film

Assumant totalement sa part de kitsch et enchaînant les chorégraphies inoubliables, "Grease" est un sommet de la comédie musicale. Le long-métrage se conclut sur une séquence on ne peut plus culte, pour laquelle Olivia Newton-John a laissé le reste de l’équipe bouche bée, à commencer par John Travolta.