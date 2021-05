Radin! sur TF1 : Dany Boon ne voulait pas jouer dans le film

Considéré comme l’un des seigneurs de la comédie hexagonale, Dany Boon se retrouve dans son univers lorsqu’il rejoint le casting de "Radin !", en 2016. À l’origine, l’acteur n’était pourtant pas emballé à l’idée de jouer dans ce film.

Changement de registre pour Fred Cavayé

Radin! est la première comédie réalisée par Fred Cavayé. Ce choix sera une énorme surprise pour ses suiveurs. En effet, jusqu’ici, le metteur en scène était habitué aux thrillers troubles tels que Pour elle, À bout portant ou bien encore Mea Culpa. Ce serait toutefois oublier qu’en 2012, il avait réalisé un segment de la comédie à sketchs Les Infidèles. Le choix va tout de même surprendre son auditoire, à l’instar de Florent-Emilio Siri (Nid de guêpes) qui avait réalisé un an plus tôt Pension complète, et Jean-François Richet (Mesrine : L’Instinct de mort) qui avait mis en scène la même année Un moment d’égarement.

Radin! suit François Gautier (Dany Boon), un violoniste très proche de ses sous. Sa vie bascule le jour où il fait la rencontre de Valérie (Laurence Arné), qui est violoncelliste, et dont il tombe amoureux. Dans le même temps, il fait la connaissance de sa fille Laura (Noémie Schmidt), dont il ignorait jusqu’ici l’existence. Ce qui devait être deux magnifiques événements dans la vie d’un homme, se transforme en cauchemar pour François qui va devoir cacher à ces deux femmes ses grands problèmes de radinerie.

Radin! ©TF1 Films Production

Quand le scénario ne plaît pas à Boon

Quand on voit le synopsis de Radin!, on ne peut s’empêcher de repenser à La Maison du bonheur, premier film réalisé par Dany Boon dans lequel il jouait également un homme qui n’aimait pas beaucoup dépenser. Pourtant, l’acteur avait refusé dans un premier temps de jouer dans le film. En effet, à la lecture du premier scénario, Boon estimait qu’il manquait grandement de profondeur. La donne a toutefois changé lorsque Fred Cavayé a été engagé dans le film. En effet, le réalisateur a pu réécrire le script original et renvoyer la nouvelle version au cinéaste de Bienvenue chez les ch’Tis. Malgré le fait qu’à cette époque il travaillait sur la production de son nouveau film Raid Dingue, Boon décida de jouer dans Radin !.

Pour l’occasion, il prit même des cours de violon, afin de rentrer pleinement dans le personnage qu’il incarnait, comme on peut le voir dans un making of ci-dessous :

Avec 2,9 millions d'entrées, Radin! fut un succès commercial très convaincant, parvenant même à intégrer le top 20 du box-office français de l'année 2016. Autant dire que Dany Boon a bien fait de changer d'avis.