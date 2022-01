Raid Dingue : retour sur la transformation physique de Dany Boon pour le film

Dans "Raid Dingue", Dany Boon incarne un agent d’élite renfrogné et misogyne contraint de faire équipe avec une jeune recrue interprétée par Alice Pol. Une comédie d’action pour laquelle le comédien et réalisateur s’est soumis à un régime strict et un dur entraînement.

Raid Dingue : un tandem de choc

Sorti en 2017, Raid Dingue marque un nouveau passage de Dany Boon à la réalisation après La Maison du bonheur, Bienvenue chez les Ch’tis, Rien à déclarer et Supercondriaque. Dans cette comédie d'action, l’acteur prête ses traits à Eugène Froissard. Cet agent du RAID misogyne et malchanceux en charge de la formation des jeunes recrues voit débarquer dans ses rangs Johanna Pasquali (Alice Pol), policière maladroite et gênante recommandée par son père, le ministre de l’Intérieur (Michel Blanc).

Ce dernier donne une consigne claire aux agents : dégoûter sa fille de l’unité d’élite. En dépit des talents de Froissard dans ce domaine, Johanna s’obstine et parvient à se faire une place au sein du groupe malgré son potentiel limité. En guise de première mission, la recrue doit traquer avec son formateur le redoutable Gang des Léopards, auteur de plusieurs braquages dans les rues de Paris. Leur collaboration s’annonce compliquée…

Raid Dingue ©Pathé

Sabine Azéma, Yvan Attal, Patrick Mille, François Levantal, Anne Marivin et Florent Peyre complètent la distribution du long-métrage. Lors de sa sortie, Raid Dingue réunit plus de 4,5 millions de spectateurs au cinéma, s’imposant comme le plus gros succès français de l’année. Le long-métrage est le premier à recevoir le César du public, remis par la suite à Les Tuche 3 et Les Misérables, avant sa suppression en 2021.

Un régime strict pour Dany Boon

Dany Boon a tenu à être le plus crédible possible pour se glisser dans la peau d’un agent d’élite. Il a notamment pu compter sur l’expertise du plusieurs membres emblématiques du RAID, parmi lesquels Robert Paturel, conseiller sur le film. Ce dernier tient d’ailleurs le rôle d’un instructeur.

L’autre aspect majeur de la préparation de l’acteur et réalisateur concernait sa transformation physique. Mis en garde par le coordinateur des cascades Alain Figlarz, Dany Boon s’est soumis le plus tôt possible à un entraînement intensif et un régime strict afin de tenir le coup pendant les scènes d’action. Dans le dossier de presse, le cinéaste et comédien explique :

J’ai débuté un entraînement intensif avec un coach formidable, Fred Mompo, à base de musculation tout en changeant complètement d’alimentation, à base de blanc d’œuf, de viande des Grisons ou de fromage blanc 0%... J’ai eu la chance de pratiquer le sport dans ma jeunesse donc les automatismes sont revenus assez vite et j’ai eu la satisfaction de voir mon corps changer ! Il fallait absolument que les spectateurs croient que je pouvais être un des formateurs du Raid. J’ai donc modestement commencé avec 20 pompes par jour et à la fin, j’en faisais plus de 200 ! J’ai perdu 15 kilos pour en reprendre 10 de muscles…

Il précise ensuite :

Moi qui adore bien manger, je me suis sevré de tout un tas d’aliments comme le sucre rapide par exemple. Bon, je m’y suis remis un peu depuis mais je continue à faire du sport !

Dany Boon a visiblement pris goût aux comédies d’action, puisqu’il a depuis tourné dans Le Lion, un autre buddy movie où il donne la réplique à Philippe Katerine et où il incarne un prétendu agent secret.