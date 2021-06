Ratatouille sur W9 : comment la Ville lumière a-t-elle été recréée ?

En 2007, Brad Bird poursuit sa route chez Pixar et livre « Ratatouille ». Un long-métrage d'animation attachant qui prend place dans les rues parisiennes. Découvrez comment la capitale française a été recréée.

Ratatouille : un nouveau succès pour Pixar

Après avoir mis en scène l'inimitable Les Indestructibles, Brad Bird s'est ensuite lancé dans la réalisation de Ratatouille, un autre succès des studios Pixar. Sorti en 2007, le film raconte le destin de Remy, un rat passionné de cuisine qui va se lier d'amitié avec un apprenti cuistot. Ces derniers vont se prêter main forte mutuellement pour devenir des chefs de la gastronomie française. Côté box-office, cette nouvelle proposition Pixar a explosé les scores avec plus de 623 millions de dollars de recettes (pour un budget de 150 millions). Et surtout, comme d'habitude, les studios Pixar ont remporté l'Oscar du Meilleur film d'animation avec Ratatouille.

La capitale française est à l'honneur

Bien évidemment, l'intérêt premier de Ratatouille, c'est de voyager dans la capitale française. Paris est en effet au centre de l'histoire et est même un protagoniste à part entière. Brad Bird a voulu le plus possible rendre hommage à la Ville lumière, tout en conservant une certaine forme de réalisme. Ainsi, le cinéaste n'a rien laissé au hasard. Pendant la préparation du film, l'équipe de Brad Bird a pris près de 4500 clichés de Paris pour se servir de références. Des photographes assidus qui se sont rendus sur les points névralgiques du film comme les égouts, les bords du canal Saint-Martin ou encore le sommet de la Tour Eiffel.

Ratatouille ©Pixar

La directrice de la photographie Sharon Calahan s'est donc basée sur ces photographies pour composer l'identité de Ratatouille. Cette dernière a voulu donner au film une atmosphère d'automne, quelque part dans le mois d'octobre :

Quand nous sommes allés à Paris, il y avait du soleil, mais la lumière était argentée et diffuse, tout paraissait doux, chaleureux et accueillant. Je voulais retrouver cela dans notre film. Le film n'est pas éclairé avec une lumière fortement colorée et des ombres franches comme c'est le cas d'ordinaire, parce que je voulais vraiment célébrer cette couleur particulière que l'on ne trouve qu'à Paris.

Enfin, Brad Bird est allé encore plus loin dans le réalisme. Dans la version originale de Ratatouille, la plupart des personnages s'expriment avec un accent français, ce qui implique des mouvements de lèvres différents. Pour les retranscrire à la perfection, les artistes de Pixar se sont inspirés de célébrités françaises comme Brigitte Bardot, Serge Gainsbourg et même Charles de Gaulle. Une preuve supplémentaire que la volonté de Brad Bird était bien de recréer le plus fidèlement possible notre capitale française !