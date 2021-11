Sauver Lisa : c'est quoi cette série avec Victoria Abril et Caroline Anglade ?

Déjà disponible depuis plusieurs mois sur la plateforme Salto, la série "Sauver Lisa" arrive sur M6. On retrouve un casting féminin composé de Caroline Anglade, Victoria Abril, Cristiana Réali, et Déborah François. Dans cette fiction, une institutrice va tout faire pour sauver une fillette maltraitée.

Sauver Lisa : un road movie féminin

Cette toute nouvelle série diffusée sur M6 peint le portrait de différentes femmes. Inspirée de la fiction japonaise Mother, de Yuji Sakamoto, Sauver Lisa retrace l'histoire d'une institutrice complétement dévouée. On suit ici Rose Keller, une enseignante remplaçante qui se rend dans une école pour quelques semaines seulement. Elle s'attache très vite à Lisa, une petite fille âgée de huit ans. Mais quelque chose ne tourne pas rond, la fillette est souvent absente, elle revient parfois avec des ecchymoses et semble de plus en plus effrayée.

Face à cette situation, Rose se retrouve démunie, elle décide donc de kidnapper la petite fille pour l'éloigner de sa famille néfaste. Ainsi, elles vont se lancer ensemble dans un road trip direction l'Espagne. L'institutrice va retrouver sa mère adoptive et ses sœurs, mais aussi sa mère biologique, qui l’avait abandonnée à l’âge de 4 ans.

Un casting quatre étoiles

La série Sauver Lisa est co-écrite par Sylvie Audcoeur (Sous la peau) et Anna Fregonese (Mes amis, mes amours, mes emmerdes). Diffusée sur M6 et composée de six épisodes, de 52 minutes, la fiction met en avant avec finesse des thèmes comme la maternité, la filiation et la sororité. On retrouve des comédiennes de renom telles que Caroline Anglade, qui interprète très justement l'enseignante, mais également Victoria Abril, qui fait son grand retour dans les fictions télévisées françaises depuis son départ de la série Clem. En effet, l'actrice espagnole est actuellement sur TF1 dans le feuilleton Demain nous appartient. À leurs côtés, on peut voir Cristiana Réali (Les Bracelet rouges), mais aussi Déborah François, qui est étonnante dans la peau d'une mère abusive. Une jolie distribution qui met également à l'honneur la jeune Capucine Sainson-Fabresse, dans le rôle de la petite Lisa.

Sauver Lisa ©Incognita / M6

Un thriller haletant

Sauver Lisa est une série sur fond de maltraitance et d'enfance en danger qui souligne l'importance des liens, que ce soient les liens du cœur ou les liens du sang. La cavale de ces femmes permet de croiser différents portraits de femmes et de mères. Chargée en émotion, cette fiction dramatique, voire intimiste, met en avant le sujet de la maternité, car très vite les téléspectateurs vont comprendre pourquoi Rose est si attachée à cette petite fille. Son comportement est lié à son enfance et au fait qu'elle a été elle-même adoptée.

Sauver Lisa ©Incognita / M6

Une multitude de rebondissements va venir secouer l'intrigue, faisant de cette série un vrai thriller haletant. Les amateurs de séries françaises seront donc ravis de retrouver ces différentes actrices toutes très justes et très touchantes dans leurs interprétations. Ce road movie finement écrit pourrait faire partie des belles surprises télévisuelles automnales.