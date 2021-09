Seul au monde sur Chérie 25 : retour sur l'incroyable transformation de Tom Hanks

Tom Hanks a donné de sa personne pour tenir le rôle central de "Seul au monde" et être crédible en homme perdu sur une île déserte. Retour sur la transformation de l'acteur avec une perte de poids conséquente et un tournage particulier.

Seul au monde : une relecture de Robinson Crusoé

Quelques années après Forrest Gump, Robert Zemeckis et Tom Hanks se sont retrouvés pour Seul au monde. Il fallait un acteur de grand talent pour porter ce long-métrage devenu culte. Le scénario s'attarde sur la mésaventure vécue par Chuck Noland, un employé de chez FedEx sollicité dans l'urgence pour monter à bord d'un vol le soir de Noël. Malheureusement, l'appareil s'écrase sur une île, tuant tous les passagers. Tous, sauf lui ! Désormais livré à lui-même sur une île déserte, il doit s'adapter pour espérer survivre et, surtout, pour préserver l'espoir de retrouver une vie normale un de ces jours.

Une relecture de Robinson Crusoé dans laquelle Tom Hanks brille quasiment tout le temps en solitaire. Seul au monde est un succès au box-office à sa sortie, en récoltant 424 millions de dollars. Après cette réussite, on a attendu pendant longtemps une nouvelle réunion entre l'acteur et le réalisateur. Elle arrivera en 2022, grâce à Disney, avec la nouvelle adaptation de Pinocchio dans laquelle Tom Hanks campera Gepetto.

Chuck Noland (Tom Hanks) - Seul au monde ©United International Pictures

La transformation épatante de Tom Hanks

Pour entrer dans la peau de son personnage, l'acteur est passé par une transformation physique d'envergure. Dans un premier temps, il n'a pas eu trop à se faire violence car il devait justement éviter de faire de l'exercice et manger en conséquence pour s'épaissir. La production a commencé par mettre en boîte une partie du film dans laquelle Chuck n'a pas encore trop maigri.

Dans un second temps, le tournage a cessé pendant une année, laissant le temps à Robert Zemeckis de s'occuper d'Apparences. Durant ces mois d'attente, Tom Hanks a perdu plus de 20 kilos et s'est laissé pousser les cheveux ainsi que la barbe afin d'avoir un look de mec paumé sur une île. Au régime strict, l'acteur a regretté de ne plus pouvoir ingurgiter de frites alors qu'il en raffole. Un sacrifice qui valait le coup car, à l'écran, sa métamorphose est époustouflante. De plus, il a ensuite décroché un Golden Globes pour cette interprétation.