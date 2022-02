Shazam ! : connaissez vous la signification de l'acronyme S.H.A.Z.A.M ?

En 2019, le DC Extended Universe (DCEU) présente à ses fans un tout nouveau super-héros : Shazam, dans un film réalisé par David F. Sandberg et où Zachary Levi endosse le costume du personnage. Connaissez-vous la signification de chaque lettre derrière l’acronyme S.H.A.Z.A.M ?

Shazam : le petit nouveau du DCEU

David F. Sandberg, qui vient du milieu de l'horreur (Dans le noir, Annabelle 2) est engagé en 2017 par la Warner pour mettre en scène Shazam!. Un personnage bien connu des lecteurs de comics mais assez peu célèbre auprès du grand public. Pour endosser le rôle de ce justicier particulier, c'est la star de la série Chuck, Zachary Levi qui est choisi. Il y est notamment entouré de Mark Strong dans la peau de l'antagoniste Sivana et de Djimon Hounsou en Wizard.

Shazam ©Warner Bros Studios

Shazam ! rencontre un succès mitigé, que ce soit auprès des critiques ou au box-office, avec « seulement » 365 millions de dollars de recettes pour un budget de 100 millions. Ce qui n'empêche pas la Warner de produire une suite, Shazam ! Fury of the Gods, attendue le 2 juin 2023. Dans les comics, Shazam est créé par C.C. Beck et Bill Parker en 1940. À l'époque, le personnage s'appelle Captain Marvel. Après des années d’indépendance, Shazam (Captain Marvel du coup) rejoint l'univers DC en 1972. Un nom qui est modifié en 2011 afin d'éviter la confusion avec le Captain Marvel de chez Marvel Comics.

Que veut dire l'acronyme S.H.A.Z.A.M.

Le projet de film Shazam a mis un certain temps avant de se concrétiser. L'idée de faire un film sur ce personnage remonte au début des années 2000 quand Peter Segal devait mettre en scène cette aventure sous la houlette de New Line Cinema. Mais avec le rachat du studio par la Warner, le projet a mis davantage de temps à éclore, notamment parce que la firme préférait alors capitaliser sur Batman.

Mais au fait, qu'est-ce que signifie réellement "Shazam" ? Parce que le nom de notre cher super-héros est en réalité un acronyme, où chaque lettre a un rapport avec personnage mythologique. Ainsi S.H.A.Z.A.M se traduit par :