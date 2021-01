Situation amoureuse : c'est compliqué sur NRJ12 : comment Emmanuelle Chriqui s'est-elle retrouvée au casting ?

Dans "Situation amoureuse : c'est compliqué", Emmanuelle Chriqui joue celle qui fait tourner la tête de Manu Payet. Retour sur les circonstances étonnantes de sa présence dans la comédie française.

Situation amoureuse : c'est compliqué : une histoire de timing

Situation amoureuse : C'est compliqué est une comédie romantique co-écrite et co-réalisée par Manu Payet et Rodolphe Lauga. Sortie en 2014, il s'agit jusqu'à présent de la seule mise en scène de la part de l'humoriste. Il retentera néanmoins l'expérience de scénariste avec Budapest de Xavier Gens avec Jonathan Cohen, Monsieur Poulpe et Alice Belaïdi, sorti en 2018.

Dans Situation amoureuse : c'est compliqué, Payet joue Ben, sur le point d'épouser sa petite amie Juliette (Anaïs Demoustier). Tout semble aller pour le mieux dans sa vie et rien ne pourra gâcher ce bonheur. C'est néanmoins sans compter sur le retour dans son quotidien de Vanessa (Emmanuelle Chriqui), celle qui était considérée comme la plus belle fille du lycée quand les deux y étaient. Ben, comme tous les garçons de l'établissement, en était amoureux et ce sentiment enfoui loin dans son passé renaît alors qu'il repose les yeux sur elle.

Toujours aussi ravissante et cherchant quelqu'un pour lui faire visiter Paris, elle se rapproche de Ben qui se cache bien de lui dire que son cœur est déjà pris. Que va-t-il faire maintenant ? Suivre un possible fantasme dangereux ou retrouver la sécurité de ce mariage à venir ?

Situation amoureuse : C'est compliqué ©StudioCanal

La distribution est complétée par Jean-François Cayrey, Philippe Duquesne, Sophie Bacry Picciotto, Manon Kneusé, Jean-Charles Clichet, Romain Lévy et Alexandre Steiger.

Nostalgie

L'idée du scénario est venue à Manu Payet alors qu'il discutait avec ses anciens camarades de lycée de leurs années dans l'établissement. Tous se rappelaient d'une fille qui avait marqué plus que les autres leurs yeux d'adolescents amoureux. Le film a reçu le Grand prix 2014 du Festival du Film de comédie de l’Alpe d’Huez, présidé cette année-là par Dany Boon. Fan de Judd Apatow, Cédric Klapisch et Claude Sautet, Payet a souhaité trouver un équilibre entre ses influences pour tisser son histoire. Le film n'a pas trouvé son public, avec seulement 340 000 entrées en France, malgré la présence d'une star internationale au casting.

Soigne ton Entourage

Pour jouer le rôle de Vanessa, Manu Payet se devait de trouver une actrice si belle et adorable que le public pourrait comprendre pourquoi son personnage se sent capable de subitement remettre sa vie en jeu. Et son choix s'est fait dans des circonstances assez inattendues.

Situation amoureuse : C'est compliqué ©StudioCanal

L'acteur se trouvait en effet à Los Angeles à une soirée avec Gad Elmaleh. Aussi présente ce soir-là ? Emmanuelle Chriqui. Elmaleh sait que Payet est fan de l'actrice et de la série Entourage dans laquelle elle faisait tourner la tête d'Eric (Kevin Connolly) comme celles des spectateurs. Une chance pour le héros de Radiostars, son compagnon du soir la connait et lui présente en personne. Il découvre alors qu'en plus de son jolie minois, l'actrice canadienne parle français. Il lui proposera le rôle quelques semaines plus tard, et elle l'acceptera.

L'actrice a en effet été élevée à Toronto et parle très bien notre langue. Néanmoins, elle a fait ses études et l'essentiel de sa carrière dans des productions en langue anglaise (on se rappelle notamment d'elle dans la comédie Rien que pour vos cheveux) qui est devenue finalement celle qu'elle maîtrise avec le plus d'aisance, elle qui vit maintenant à Los Angeles. Quand elle reçoit le scénario, elle s'aperçoit rapidement que son français est un peu rouillé. Elle le réveille en regardant en boucle des films dans la langue de Molière. Quand on découvre Situation amoureuse : C'est compliqué, elle s'exprime parfaitement et l'on n'y voit que du feu. Elle sera bientôt au casting de la série Superman & Lois dont on a découvert récemment une première bande-annonce.