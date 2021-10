Spectre sur France 2 : Daniel Craig a cassé le nez de Dave Bautista durant le tournage

En 2015, Daniel Craig et Dave Bautista collaborent pour la première fois, à l’occasion du film « Spectre ». Une association qui s’est soldée par un vigoureux affrontement de leurs personnages respectifs dans le film. Cependant, l’ancien catcheur n’en est pas ressorti indemne.

Daniel Craig : les derniers pas d’un James Bond mythique

En 2005, Daniel Craig est désigné pour devenir le sixième agent 007, succédant par la même occasion à Pierce Brosnan. Très rapidement, l’acteur britannique se distingue de son précédent : blond aux yeux bleus, musclé et torturé. Une attitude qui tranche radicalement avec les James Bond précédents, offrant aux films de la franchise des scores vertigineux au box-office (599 millions de dollars pour Casino Royale, 589 millions pour Quantum of Solace, 1,1 milliard pour Skyfall et 880 millions pour Spectre).

Considéré comme l’un des meilleurs acteurs à avoir interprété le célèbre espion anglais, Daniel Craig va donc tirer sa révérence après Mourir peut attendre, prévu pour le 6 octobre en France. Une belle manière de clore une aventure qui l’a révélé aux yeux du grand public, lui permettant désormais de multiplier les gros projets filmiques (comme on a pu le voir avec A couteaux tirés et ses suites).

Mourir peut attendre ©EON Productions

Un coup dans le nez

Dans Spectre, James Bond se confronte directement à Blofeld, chef impitoyable de l’organisation criminelle SPECTRE. Pour le mettre hors d’état de nuire, ce dernier fait appel à M. Hinx, son intimidant homme de main (joué par Dave Bautista). Les deux hommes vont alors se bagarrer à mains nues dans un train. Une bataille impressionnante à l’écran, mais qui l’a également été dans les coulisses.

En effet, durant le combat, Daniel Craig se blessa sérieusement au genou, lorsque Dave Bautista l’envoya contre le mur. Cependant, le comédien britannique lui rendit la pareille en lui cassant accidentellement le nez. Dans son interview avec le site Indiewire, Craig est revenu sur cette confrontation qui a fait des étincelles sur le tournage :

Je lui ai donné un coup de poing sur le nez. J'ai alors entendu un craquement, je me suis dit « Oh mon Dieu non » et je me suis enfui. Je pensais qu'il allait me poursuivre, mais il a été si gentil.

En réponse à cette déclaration, Dave Bautista a toutefois donné une version légèrement différente sur les réseaux sociaux, tweetant que Daniel Craig ne s’était pas enfui après l’incident. Ainsi, il l'a serré dans ses bras et s'est excusé. Par la suite, l’ex-catcheur a remis son nez en place et les deux ont repris le tournage comme si de rien était.

Sacré Dave !