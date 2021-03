Terminator Genisys sur C8 : un tournage très compliqué selon Emilia Clarke

Avant que James Cameron ne récupère les droits de la franchise, Paramount voit les choses en grand avec Terminator Genisys. Avec ce cinquième film de la saga sorti en 2015, le studio espère lancer une nouvelle trilogie, reposant en partie sur la présence d’Arnold Schwarzenegger.

Le long-métrage reprend certaines des scènes emblématiques du premier opus dans son introduction. En 2029, la guerre entre les hommes et les machines fait rage. John Connor (Jason Clarke) décide d’envoyer son fidèle lieutenant Kyle Reese (Jai Courtney) en 1984. L’objectif du chef de la résistance : empêcher un T-800 propulsé dans le passé par Skynet de tuer sa mère Sarah Connor (Emilia Clarke).

À l’arrivée de Reese dans les années 80, les éléments semblent éminemment familiers pour les spectateurs. Mais très vite, les choses ne se passent pas comme prévu pour le soldat. Traqué d’emblée par un T-1000 (Lee Byung-hun), c’est cette fois-ci lui qui doit suivre Sarah Connor s’il veut vivre. L'héroïne est déjà consciente de son rôle à jouer pour préserver l’avenir. Un Terminator vieillissant qu’elle surnomme Papy (Arnold Schwarzenegger) l'a formée et lui a expliqué tous les enjeux du conflit.

Censé offrir un nouveau départ à un univers culte, Terminator Genisys ne remplit pas ses promesses au box-office, ne cumulant que 440 millions de dollars de recettes mondiales, dont moins de 90 millions aux États-Unis, pour un budget de plus de 150 millions. Face à cet échec commercial, mais aussi critique, Paramount décide d’annuler les deux suites. Ces dernières, qualifiées de "trippantes" par le co-scénariste Patrick Lussier, avaient pour objectif de dévoiler l’origine de Skynet, personnifié par Matt Smith dans le film. Le concept de boucle temporelle devait également être davantage exploré.

James Cameron récupère finalement les droits de la saga. Il produit Terminator : Dark Fate en 2019, réalisé par Tim Miller et dans lequel Linda Hamilton reprend le rôle de Sarah Connor. Une situation qui convient parfaitement à Emilia Clarke. Lors d’un entretien accordé à Vanity Fair, la star de Game of Thrones se dit "soulagée" par le plantage de Genisys. La comédienne revient sur les problèmes de production et notamment sur la difficulté d’Alan Taylor à manœuvrer le projet. Habituée à collaborer avec le réalisateur de Thor : Le Monde des ténèbres et de plusieurs épisodes de la série HBO, l’actrice confie :

Alan a été mâché et digéré sur le plateau de Terminator. Il n'était plus le réalisateur que je connaissais. Il ne s'est pas amusé pendant ce tournage. D'ailleurs, personne ne s'est amusé pendant ce tournage.

En juillet 2019, durant la Comic-Con de San Diego, Arnold Schwarzenegger se réjouit de son côté de la tournure plus violente de Dark Fate, en comparaison avec Genisys. Le comédien déclare, cité par Écran Large :

J'en avais marre avec le dernier film, quand le studio a décidé d'en faire un PG-13 juste parce qu'ils pensaient ramasser plus d'argent comme ça. Je leur ai dit : "Les mecs vous êtes stupides... C'est une histoire qui est écrite, et une franchise qui est pensée et écrite comme Rated R, et pas un truc comme Terminator le babysitter". Ce n'est pas Terminator. C'est de la triche, de l'avidité, juste pour faire plus d'argent.