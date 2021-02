The Dark Knight sur TMC : quand Heath Leadger effrayait un acteur du film

"The Dark Knight : Le Chevalier noir", paru en 2008, a rencontré un succès ahurissant dans les salles obscures. Si la performance d'Heath Ledger en Joker en a traumatisé plus d'un, un membre du casting a révélé ne pas avoir été épargné.

The Dark Knight : le meilleur Batman ?

The Dark Knight est le second opus de la trilogie réalisée par Christopher Nolan. Long-métrage de tous les records, le film a caracolé en tête du box-office aux quatre coins du monde. Pour vous donner une idée, en Amérique du Nord, The Dark Knight a engrangé 67,17 millions de dollars en une seule journée !

Les spectateurs et fans de la trilogie de Nolan louent notamment l'impeccable performance du talentueux Christian Bale. Dans ce second opus, celui qui prête ses traits à Bruce Wayne fait face à un nouvel ennemi, et pas des moindres. Une nouvelle menace plane sur Gotham : celle du Joker, un criminel atypique des plus talentueux. Wayne se doit de faire face à cet opposant. Avec l'aide du commissaire James Gordon et du procureur Harvey Dent, le milliardaire va tout faire pour déjouer les plans de son ennemi.

The Dark Knight : une performance inoubliable

C'est le comédien Heath Ledger qui prête ses traits au Joker, mais il a bien failli en être autrement. Paul Bettany, Jude Law, Steve Carell et Mark Hamill étaient notamment pressentis pour ce rôle plus que convoité. Ledger succède ainsi à Jack Nicholson, précédant interprète du Joker au cinéma dans l'adaptation de Tim Burton.

The Dark Knight ©Warner Bros.

Pour devenir ce personnage ô combien complexe et torturé, Heath Ledger ne s'est rien épargné. Le comédien est ainsi resté enfermé de longues semaines dans une chambre d'hôtel, totalement coupé du monde extérieur. Là, il construisait pas à pas la gestuelle et les intonations du monstre qu'il s'apprêtait à incarner. Jour après jour, l'Australien notait sur un petit carnet ce qu'il pensait de l'évolution de sa préparation. A la mort du comédien, beaucoup ont lié son trépas au rôle qu'il venait de tenir. Pourtant, si l'on en croit les propos d'une des sœurs de l'acteur au Telegraph, en 2017, le parallèle est tout à fait absurde.

J'étais extrêmement choquée Il avait un sens de l'humour génial et je suppose que seulement sa famille et ses amis le savent, mais il s'amusait. Il n'était pas déprimé à cause du Joker !

Ce qui est sûr, c'est que la performance du regretté Heath Ledger a marqué à jamais son éclectique filmographie ainsi qu'une génération de spectateurs.

Drôle de première rencontre

Mais attention, ces derniers n'ont pas été les seuls à ressentir un certain effroi en découvrant le comédien grimé ! Sur le tournage de The Dark Knight, un acteur a gardé un souvenir un peu particulier de sa rencontre avec le Joker. Peu après la fin du tournage, Michael Caine (Alfred Pennyworth) s'est en effet confié à WENN et a dévoilé une croustillante anecdote.

Le comédien britannique que l'on ne présente plus n'avait jusqu'alors jamais croisé Heath Ledger. Ce jour-là, les acteurs répétaient la scène dans laquelle le Joker arrive dans l'appartement de Batman et saccage tout sur son passage.

Je ne l'avais pas vu , je ne l'avais jamais rencontré et il arrive en hurlant... J'ai fait "wow".

Un tel choc pour Michael Caine qu'il se souvient en avoir oublié ses répliques ! L'interprète d'Alfred a reconnu qu'il pensait, avant cette rencontre en grande pompe, qu'il était impossible de "surpasser" la performance de son ami Jack Nicholson. Après coup, Michael Caine a volontiers confié que ce qu'avait proposé Heath Ledger était aux antipodes du Joker de Nicholson, mais aussi bien joué. Pour lui, l'Australien était tout bonnement terrifiant en Joker !