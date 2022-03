Une journée en enfer : pourquoi Samuel L. Jackson estime que ce film est à part dans sa carrière ?

Dans "Une journée en enfer", Zeus s'impose comme le véritable alter ego de John McClane. Un personnage et un long-métrage qui ont tout changé pour Samuel L. Jackson.

Une journée en enfer : John McClane victime d'une vengeance

En 1995, cinq ans après 58 minutes pour vivre, John McClane reprend du service. Dans les premières séquences d'Une journée en enfer, le flic au débardeur souillé incarné par Bruce Willis est rincé, suspendu de ses fonctions, déprimé après sa rupture avec sa femme Holly et victime d'une migraine carabinée. Mais quand un mystérieux terroriste se faisant appeler Simon (Jeremy Irons) revendique l'explosion d'une bombe dans un magasin et demande à lui parler en personne pour ne pas qu'un tel événement se reproduise, le héros n'a d'autre choix que de faire un effort.

Une journée en enfer ©Walt Disney Studios Motion Pictures

Victime d'une vengeance, le policier se lance dans une course effrénée aux quatre coins de New York pour empêcher de nouveaux attentats. Au cours de cette journée durant laquelle il aurait préféré rester couché, John McClane résout des énigmes avec un coéquipier imposé par Simon. À la suite d'une rencontre mouvementée dans les rues de Harlem, Zeus (Samuel L. Jackson), électricien et antiquaire, se retrouve embarqué malgré lui dans les mésaventures trépidantes et sanglantes de son partenaire improvisé.

Une journée en enfer marque le retour de John McTiernan aux commandes de la franchise après le deuxième opus mis en scène par Renny Harlin. McT, qui avait révolutionné le film d'action avec Piège de cristal, signe un monument du cinéma américain des années 90 avec ce troisième volet, investissant un terrain de jeu étendu, à l'opposé du Nakatomi Plaza. Après des affrontements verticaux, le réalisateur se sert à merveille de New York pour dynamiser le genre qu'il a chamboulé sept ans plus tôt.

Une étape majeure dans la carrière de Samuel L. Jackson

S'il a déjà eu des alliés comme Al Powell (Reginald VelJohnson), John McClane n'a jamais autant travaillé en équipe que dans Une journée en enfer. Zeus s'impose comme un véritable alter ego du héros au fil du long-métrage, qui utilise les codes du buddy movie. S'il vient de tourner Pulp Fiction et d'être nommé à l'Oscar du Meilleur second rôle pour son interprétation de Jules Winnfield quand le film de John McTiernan sort, Samuel L. Jackson considère que ce dernier a eu un plus gros impact sur sa carrière.

Une journée en enfer ©Walt Disney Studios Motion Pictures

Lors d'un entretien accordé à Vogue Arabia en 2018, l'acteur explique :

Bruce Willis et moi tournions Une journée en enfer quand Pulp Fiction est sorti et nous sommes allés à Cannes ensemble pour la première du film. On s'est tous les deux dit : 'Wow, c'est génial !' Et Bruce m'a dit : 'Ouais c'est bien, le film va te rendre reconnaissable, mais Die Hard va faire de toi une star. Die Hard va changer ta vie'. Et c'est vrai. Une journée en enfer a été le film le plus rentable dans le monde cette année-là. Ça a tout changé.

Un comédien proche de son personnage

Pour autant, le long-métrage ne fait pas partie de ceux que Samuel L. Jackson préfère de sa carrière. Interrogée par Stephen Colbert en 2021, la star assure qu'Au revoir à jamais, Le Droit de tuer ?, Jackie Brown, Le Violon rouge et 187 : code meurtre sont ses films favoris dans lesquels elle apparaît. Néanmoins, comme il le confie à Vogue, le comédien ne s'est jamais senti aussi proche d'un personnage que celui de Zeus :