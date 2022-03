Wanted Choisis ton destin : saviez-vous que le film est adapté d'un comics ?

En 2008, le cinéaste Timur Bekmambetov met en scène "Wanted : Choisis ton destin". Un blockbuster explosif porté notamment par Angelina Jolie. Mais saviez-vous que le film est adapté d'un comics ultra violent de Mark Millar ?

Wanted, Choisis ton destin : premier film américain pour Timur Bekmambetov

Avec Wanted : Choisis ton destin, le cinéaste russe Timur Bekmambetov signe sa première production américaine. Un film d'action explosif porté par un casting impressionnant notamment emmené par Angelina Jolie, James McAvoy, Morgan Freeman, le rappeur Common, le grand Terence Stamp ou encore Chris Pratt dans un rôle très secondaire. Une expérience que Timur Bekmambetov a visiblement appréciée puisque le cinéaste a ensuite mis en scène deux autres blockbusters américains : Abraham Lincoln : Chasseur de vampires et le remake de Ben-Hur.

Wanted : Choisis ton destin ©Universal Pictures

Wanted : Choisis ton destin a été nommé à deux reprises aux Oscars, dans les catégories Meilleur son et Meilleur montage sonore. Le film a surtout été un succès au box-office avec plus de 342 millions de dollars de recettes pour un budget estimé à 75 millions.

Un comics de Mark Millar

Si le film est très connu auprès du grand public, le comics l'est beaucoup moins. Le long-métrage de Timur Bekmambetov est adapté d'une bande dessinée de Mark Millar. Un nom extrêmement célèbre dans l'univers des comic book puisqu'il s'agit d'un auteur influent qui a notamment signé des récits comme Superman : Red Son, Jupiter's Legacy, Kick-Ass, Old Man Logan, Huck ou encore Kingsman : Services Secrets. Un écrivain très prolifique donc, qui a déjà été de nombreuses fois adapté au cinéma et sur le petit écran. C'est à lui que l'on doit également le comics Wanted.

Wesley Gibson (James McAvoy) - Wanted : Choisis ton destin ©Universal Pictures

Ce dernier, composé de six numéros est une série limitée publiée chez Top Cow en 2003. Les dessins sont signés J.G. Jones, qui a travaillé à la fois chez DC et chez Marvel, et a notamment réalisé les couvertures de Y, Le Dernier Homme, récemment adapté sur Disney+. À l'époque de sa sortie, le comics Wanted a marqué les esprits pour sa violence outrancière et sa manière de briser le quatrième mur. Et même si Wanted n'est pas l’œuvre la plus célèbre de Mark Millar, elle possède néanmoins une solide fanbase.

Les différences entre le comics et le film

Comme souvent avec les adaptations de comics, Wanted : Choisis ton destin va beaucoup moins loin que le matériau d'origine. Par exemple, le roman graphique met en scène de véritables super-héros, qui arborent, comme leurs homologues de chez Marvel et DC, des costumes hauts en couleur. Mais le long-métrage préfère se débarrasser de cet aspect pour offrir une approche plus "réaliste". Seuls sont conservés les vêtements en cuir de Wesley et Fox.

Wanted ©Top Cow

De même, dans le comics, le récit raconte comment les super-vilains ont conquis le monde et battu pratiquement tous les derniers super-héros. Le long-métrage a adopté une approche moins fantastique, et certains personnages du comics n'apparaissent même pas à l'écran. C'est par exemple le cas de Shithead, un protagoniste célèbre dans le roman graphique, qui est composé des excréments des 666 personnes les plus méchantes de la planète, dont Hitler. On peut comprendre que Timur Bekmambetov ait préféré laisser cet élément de côté.

Une scène d'ouverture très fidèle au comics

Il n'empêche que Timur Bekmambetov est resté fidèle au matériau d'origine. Il a en effet repris certains éléments de l'histoire papier à l'identique, comme l'a affirmé Mark Millar lui-même à l'époque de la sortie du film :

Les 40 premières minutes du film sont quasiment identiques, scène pour scène. Ce n'était pas le cas dans la première mouture, mais une fois embarqué sur ce projet, Timur s'est attaché à certains des aspects les plus noirs du matériau original. Je m'attendais à voir sacrifier certains des éléments "limite", mais on retrouve dans le film des dialogues, des cartouches, des commentaires et des séquences entières du livre. Cela me ravit. C'est ainsi que l'ouverture, un de mes épisodes favoris, a été fidèlement transposée dans la première scène du film, où un type remarque soudainement un point sur sa tête, s'empare de ses armes, saute par la fenêtre et se lance après trois assassins. Ils ont magnifiquement traité cela, en suivant quasiment notre propre découpage.

En tout cas, Wanted : Choisis ton destin n'oublie pas de rendre hommage aux deux créateurs du comics. En effet, à la fin du film, une plaque signalétique apparaît et indique "JG Millar", en référence aux noms de l'écrivain Mark Millar et du dessinateur J.G. Jones. Pendant un temps, Universal voulait même produire un deuxième opus, mais le projet est manifestement tombé à l'eau.