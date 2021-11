Ray Donovan : première bande-annonce musclée pour le film

Un an après la diffusion du dernier épisode de la série télévisée, « Ray Donovan » dévoile le premier trailer de son film de conclusion. La fin d’une époque…

Ray Donovan : chronique d’un homme avec qui il ne faut pas plaisanter

Ray Donovan débarque le 30 juin 2013. Autant dire, à une autre époque de la télévision et de ses séries. En effet, nous ne sommes encore qu’aux prémices du PeakTV, période (actuelle) au cours de laquelle les productions sérielles ont augmenté de manière très significative. Les séries sont désormais partout, à la télévision comme sur les plateformes streaming. Chaîne emblématique de la télévision américaine, Showtime a fait partie des victimes de ce fameux PeakTV. En effet, le média qui était encore incontournable dans les années 2000 et début 2010 grâce à des shows tels que Queer as Folk, Dexter, Shameless, Californication ou bien Homeland, a depuis perdu de son influence.

Durant cette période, la chaîne a malgré tout continué à faire confiance à Ray Donovan, au point qu’elle devienne l’une de ses séries emblématiques. Bien sûr, en 2020, Showtime a pris la lourde décision d’annuler le show (provoquant la colère de son showrunner David Hollander qui prévoyait une saison 8). Mais elle s’est bien rattrapée en décidant d’offrir un téléfilm de conclusion à une série qui a déjà marqué l’histoire de la chaîne.

Pour rappel, Ray Donovan suit un individu du même nom qui s’occupe de régler (de manière plus ou moins forte) les litiges que peuvent vivre les familles les plus aisées de Los Angeles. Sa vie professionnelle et familiale bascule le jour où son père Mickey Donovan, un arnaqueur professionnel, sort de prison.

Ray Donovan ©Showtime

À noter que pour une série télévisée, Ray Donovan possédait un casting de seconds couteaux bien connus du grand écran : Liev Schreiber, Paula Malcomson, Jon Voight ou bien encore Eddie Marsan. Le show a également pu voir passer quelques belles guest-stars au cours de ses sept saisons, comme Rosanna Arquette, James Woods, Katie Holmes et Susan Sarandon, entre autres.

La fin est proche

Alors que le dernier épisode de l’ultime saison laissait un goût d’inachevé, ce film tente donc d’offrir une conclusion bien plus satisfaisante pour Ray et sa bande. Le trailer, explosif, nous promet d’ailleurs beaucoup de bastons, de sang, de confrontations de gueules burinées et de rebondissements. Bref, tout ce qui fait la recette de Ray Donovan depuis ses débuts.

Le téléfilm, co-écrit par David Hollander et Liev Schreiber lui-même, suivra donc Ray traquant son père Mickey, en cavale. Pour le retrouver et l’empêcher de causer encore plus de dégâts, l’homme le plus impulsif de la télévision moderne sera prêt à tout, quitte à briser des mâchoires en cours de route. La bande-annonce nous montre également qu’on assistera à des flashbacks de la jeunesse du protagoniste.

À la fin de la saison 7, on avait pourtant laissé Ray désireux d’enterrer son passé de criminel violent. La bande-annonce nous montre pourtant qu’il n’en sera rien et que ses démons sont malheureusement revenus vers lui suite à la traque de Mickey. Ray is back !

Ray Donovan (Liv Schreiber) - Ray Donovan, le film ©Showtime

En plus du retour de Liev Schreiber dans le rôle-titre, la plupart des membres du casting seront bel et bien de la partie. Jon Voight bien sûr, qui incarne toujours cette ordure de Mickey Donovan. Mais également Eddie Marsan, Dash Mihok, Katherine Moening, Pooch Hall et Kerris Dorsey. Seule absence notable, celle de Paula Malcomson, dont le personnage avait disparu durant la saison 5. Mais peut-être apparaîtra-t-elle lors d’un flashback ?

Il faudra attendre le 14 janvier pour le savoir puisque Ray Donovan, le film sera diffusé sur Showtime à cette date. Dans la foulée, il sera diffusé sur Canal+.