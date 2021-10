Rec sur Prime Video : une autre fin a été tournée pour tromper les acteurs

Réalisé en 2007, "Rec" est un classique du cinéma d'horreur et de zombies. Durant le tournage, les réalisateurs Jaume Balagueró et Paco Plaza ont tourné plusieurs fins pour tromper les acteurs et garder le mystère jusqu'à la fin.

Quand Rec lançait une mode

En 2007 le cinéma d'horreur espagnol nous mettait une petite claque avec Rec. Quasiment en même temps que Cloverfield, les réalisateurs Jaume Balagueró et Paco Plaza dépoussiéraient le genre du found footage. Comme dans Le Projet Blair Witch (1999), le film se présente comme s'il s'agissait d'un véritable enregistrement retrouvé. En l'occurrence, on suit Angela Vidal, présentatrice de l'émission Pendant que vous dormez. Toutes les images que le spectateur voit proviennent de l'enregistrement du cadreur d'Angela qui la suit durant cette nuit. Pas de montage et pas de trucage donc. Voilà le sentiment qui doit ressortir devant le film et décupler ainsi la tension.

Angela et son cadreur vont ainsi accompagner une équipe de pompiers de Barcelone appelée pour intervenir dans un immeuble. Ils ne se doutent pas qu'ils vont être mis en quarantaine et être alors enfermés avec une horde de zombies...

Rec ©Filmax

Si Rec a autant marqué les esprits c'est par sa mise en scène si particulière. Le film se veut avant tout réaliste et donner au spectateur la sensation que les images sont réelles. Pour accentuer cette sensation, les réalisateurs ont fait appel à des interprètes peu connus. Pour le rôle d'Angela Vidal, ils ont même engagé Manuela Velasco, alors véritable présentatrice pour la télévision. Egalement, le scénario complet ne leur a pas été donné pour que leur surprise soit réelle. Ils ont ainsi dû improviser souvent comme on vous l'expliquait dans notre article.

Une autre fin existe

Pour aller encore plus loin, les cinéastes ont tourné deux fins alternatives. Dans l'officielle, Angela est cachée dans le grenier. Dans le noir, on peut la voir uniquement grâce à l'effet infrarouge de la caméra, avant qu'elle ne soit emportée par une créature. Ne souhaitant pas révéler la fin aux acteurs, ils ont donc demandé à Manuela Velasco de tourner deux autres séquences. Dans l'une, elle parvient à quitter le grenier et descend les escaliers dans le noir en passant au milieu de zombies immobiles. Dans l'autre, elle est immédiatement attaquée par la vieille dame, madame Izquierdo, après être sortie du grenier.

Dans un bonus du DVD de Rec, la comédienne explique qu'elle pensait jusqu'au dernier moment que son personnage allait s'en sortir. Les indications des deux réalisateurs étant volontairement minimes, elle devait simplement descendre et passer devant les infectés. Le jour du tournage les choses se sont avérées un peu différente de ce qui était inscrit dans le scénario.

On m’a dit : « Descends avec la caméra et sors. Tu tombes sur les infectés, et tu réagis ». Je sors donc avec la caméra et je tombe sur Mme Izquierdo, qui était en état de panique, comme au début du film… Ma réaction a été de retourner aussitôt dans la pièce. Mais à l’intérieur, les membres de l’équipe me poussaient, me disant qu’il fallait que je descende. Je me suis dit « Je fais ce qui est écrit, je descends et je m’enfuis ». Et quand je suis passé près de Mme Izquierdo, elle m’a mordue. Et voilà, les réalisateurs m’avaient tuée !

Rec ©Filmax

Quel destin pour Angela Vidal ?

Cette fin tragique d'Angela Vidal n'a donc pas été utilisée au final. Paco Plaza et Jaume Balagueró voulaient simplement tromper la comédienne et les autres acteurs. La véritable fin qui a toujours été envisagée par les cinéastes et bien celle qu'on voit dans le film. Elle se fait donc emporter par Medeiros, la créature du grenier. Pour comprendre ce qu'il lui arrive à ce moment, il faut se référer à la scène de fin de Rec 2 (2009).

Angela a en réalité été attrapée par la créature qui lui a transmis par la bouche un parasite. Après cela elle n'est plus la même. Elle est ensuite récupérée par une escouade dans Rec 4 : Apocalypse et transportée sur un bateau où des tests sont effectués sur elle.