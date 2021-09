Red Notice : le film d'action Netflix avec Dwayne Johnson a sa bande-annonce !

Dwayne Johnson, Gal Gadot et Ryan Reynolds sont réunis dans "Red Notice", le prochain gros film d'action prévu sur Netflix. Une première bande-annonce vient d'être dévoilée, avec de l'action, de l'humour et des acteurs en grande forme.

Red Notice : LE film d'action Netflix de cette fin d'année

Un trio de luxe a été rassemblé devant la caméra de Rawson Marshall Thurber pour Red Notice. Porté par Universal dans un premier temps, le long-métrage a terminé dans la besace de Netflix, qui a vu tout le potentiel d'un tel objet. On peut allègrement comprendre qu'avoir Dwayne Johnson, Gal Gadot et Ryan Reynolds au casting soit un argument de vente dément. Une sortie dans les salles aurait pu déboucher sur un succès mais la crise sanitaire a bousculé les règles du jeu et c'est la firme américaine qui va pouvoir profiter des retombées au bout du compte.

Le titre Red Notice fait référence au plus haut échelon d'alerte d'Interpol. L'agent Hartley (Dwayne Johnson) va devoir faire équipe avec un voleur (Ryan Reynolds) et se rapprocher d'une criminelle insaisissable (Gal Gadot). Forcément, la coopération entre les deux hommes risque d'être compliquée et leur opposante ne va pas hésiter à leur mettre des bâtons dans les roues.

voici le synopsis officiel dévoilé par Netflix :

Lorsqu’Interpol déclenche une Alerte Rouge – destinée à traquer et capturer les criminels les plus recherchés au monde –, le FBI fait appel à son meilleur profiler, John Hartley (Dwayne Johnson). Il sillonne la planète jusqu’au jour où il se retrouve embarqué dans un braquage spectaculaire et contraint de s’associer au plus grand voleur d’œuvres d’art au monde Nolan Booth (Ryan Reynolds) pour… arrêter la voleuse d’œuvres d’art la plus recherchée au monde, « l’Évêque » (Gal Gadot). Dans cette aventure de haut vol, le trio parcourt le globe, se retrouvant aussi bien sur des pistes de danse, enfermés dans une prison isolée, ou au cœur de la jungle. Pire encore, ils sont obligés de se supporter 24 heures sur 24 ! Ritu Arya et Chris Diamantopolous complètent le casting. Écrit et réalisé par Rawson Marshall Thurber (AGENTS PRESQUE SECRETS, SKYSCRAPER) et produit par Hiram Garcia, Dwayne Johnson et Dany Garcia de Seven Bucks Productions, Flynn Picture, société de Beau Flynn, et Bad Version, structure de Thurber, RED NOTICE nous entraîne dans un jeu du chat et de la souris aux quatre coins de la planète.

Une bande-annonce explosive

Netflix vient de délivrer la première bande-annonce (en une d'article). Nous pensions qu'elle arriverait à l'occasion de l'événement Tudum, mais la plateforme a décidé de ne pas attendre jusque-là.

John Hartley (Dwayne Johnson) - Red Notice ©Netflix

Au programme : des scènes de combat, de l'action, des acteurs qui affichent une belle complicité et des touches d'humour. Dwayne Johnson et Ryan Reynolds ne se réinventent pas. Quand le premier joue au gaillard plutôt sérieux, le second se démarque par sa gaucherie et sert de ressort comique. Quant à Gal Gadot, elle prend un certain plaisir à botter les fesses des deux gaillards.

Red Notice arrive sur Netflix le 12 novembre prochain. Le film semble calibré pour faire des belles audiences et il pourrait même s'incruster dans le top 10 des plus gros cartons de la plateforme. Cette dernière a déboursé à n'en pas douter un beau chèque puisque le budget pour la production grimpe à lui seul à 160 millions de dollars. Maintenant que la phase de promotion est lancée, nous devrions revoir des nouvelles images du film prochainement.