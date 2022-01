Retour à Poudlard : les fans d'Harry Potter repèrent une erreur concernant Emma Watson

"Harry Potter : Retour à Poudlard", la réunion événement tant attendue par les fans de la saga magique est enfin disponible depuis le 1er janvier 2022 sur HBO Max (et sur Salto en France). Mais une erreur concernant Emma Watson s'est glissée dans l'émission. L'aviez-vous repérée ?

Harry Potter de retour à Poudlard

Après avoir proposé la réunion spéciale Friends, HBO Max a rejoué la carte de la nostalgie avec Harry Potter. En effet, pour célébrer les 20 ans de la sortie du premier film, la plateforme de streaming de Warner a décidé de réunir tout le casting de la saga magique. Et pas n'importe où. Les portes de Poudlard se sont ouvertes une nouvelle fois pour Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, et bien d'autres. En France, l'émission est disponible sur Salto depuis le 1er janvier.

Harry Potter : Retour à Poudlard © Warner Bros

Au programme de ces 90 minutes : des retrouvailles, des anecdotes sur les tournages des films, et bien sûr beaucoup d'émotion. Les interprètes d'Harry, Hermione et Ron, en particulier, étaient très émus de retrouver les murs où tout avait commencé pour eux il y a 20 ans. HBO Max a parfaitement compris comment jouer sur la fibre nostalgique, et force est de constater que la recette fonctionne parfaitement. On peut juste regretter que l'émission soit si courte, et ne fasse que survoler les coulisses de cette aventure.

Une erreur concernée Emma Watson repérée

Harry Potter : Retour à Poudlard alterne entre images d'archive, et témoignages des personnalités présentes sur le plateau. Ainsi, lorsque les acteurs livrent leurs anecdotes et ressentis sur ces 10 années passées à Poudlard, des images d'eux plus jeunes apparaissent à l'écran. Mais une petite erreur s'est glissée concernant Emma Watson.

En effet, les fans ont très vite repéré qu'une des photos présentées à l'écran n'était pas une image de l'interprète d'Hermione petite, mais d'une autre Emma : Emma Roberts. L'actrice avait posté en 2012 cette photo sur son compte Instagram, où elle apparaissait avec des oreilles de Minnie :

Une erreur passée inaperçue auprès d'HBO Max qui apparaît à 5min35 dans l'émission :