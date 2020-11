Retour vers le futur 2 sur Prime Video : 2 personnages ont changé d’interprètes après le premier film

Amazon Prime Video propose actuellement "Retour vers le futur 2" dans son catalogue. Si la plupart des interprètes des principaux personnages est revenue dans ce deuxième volet, deux d’entre eux ont cédé leur place pour des raisons bien différentes.

Retour vers le futur 2, une suite toute aussi culte

Quatre ans après la sortie du premier film, Robert Zemeckis revient en 1989 avec Retour vers le futur 2. L’intrigue reprend directement après les événements du premier opus de la future trilogie, et voit cette fois Marty voyager dans le futur avec « Doc ». Après être revenu en 1985, le lycéen de Hill Valley a retrouvé sa petite amie, Jennifer. Mais son ami Emmett Brown arrive bientôt de l’année 2015, et explique que leur fils risque de faire une énorme erreur qui aurait de très graves retombées sur leur descendance. Pour empêcher cela de se produire, Marty et Jennifer acceptent d’accompagner « Doc » dans le futur. Mais le voyage pourrait avoir des conséquences dramatiques…

Alors que Robert Zemeckis revient derrière la caméra pour adapter le scénario qu’il a coécrit avec Bob Gale, Retour vers le futur 2 voit la plupart des principaux acteurs du premier film retrouver leur personnage. Michael J. Fox et Christopher Lloyd jouent ainsi de nouveau Marty et « Doc ». C’est aussi le cas de Thomas F. Wilson, dans la peau de Biff Tannen et d’autres membres de sa famille, et de Lea Thompson, qui retrouve son rôle de Lorraine. En revanche, les interprètes de Jennifer et George McFly ne reprennent pas leur rôle pour ce deuxième volet.

Un casting modifié par rapport au premier Retour vers le futur

Alors que le premier Retour vers le futur avait déjà connu des changements de casting pendant son tournage, certains de ses personnages ont changé d’interprètes pour sa suite. Si Claudia Wells assurait le rôle de Jennifer dans le premier film de la saga, elle a dû passer la main pour Retour vers le futur 2. L’actrice a préféré prendre du temps pour s’occuper de sa mère, malade au moment du tournage. Wells a ainsi été remplacée au pied levé par Elisabeth Shue. Cette dernière a d’abord rejoué la scène de fin du premier film pour les besoins du début du deuxième, avant d’enchaîner avec le reste du film. La ressemblance entre les deux actrices est tellement frappante que la différence est assez peu visible entre les deux long-métrages.

Quant à l’interprète de George McFly, il a lui changé pour des raisons différentes. Après le succès du premier film, Crispin Glover a refusé de revenir pour le deuxième. Deux versions existent pour expliquer ce départ. Selon Zemeckis, l’acteur demandait trop d’argent. Quant à Glover, il affirme qu’il n’était pas content de la morale du premier film, puisque selon lui, l’amour aurait dû être la seule récompense de la famille McFly, plutôt que l’argent. Quoi qu’il en soit, la production a donc engagé un acteur qui ressemblait à Glover, Jeffrey Weissman. Mais cette fois, la ressemblance n’était pas aussi frappante qu’entre Wells et Shue. Et pour des scènes où Zemeckis a eu recours à des images non utilisées de Glover sur le premier film, Weissman a porté un masque couvrant tout son visage pendant le tournage de Retour vers le futur 2.

Ce remplacement a d’ailleurs valu un procès au film, puisque Glover l’a poursuivi en justice pour avoir utilisé son image sans autorisation. L’acteur a ainsi obtenu environ 1 million de dollars au tribunal. Il s’est toutefois réconcilié avec Robert Zemeckis depuis, puisqu’il est apparu dans La Légende de Beowulf, sorti en 2007 et dans lequel il jouait Grendel.