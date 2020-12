Selon Kevin Feige, le futur du MCU appartient entièrement au streaming

Interrogé pour la sortie de "WandaVision" sur Disney+, Kevin Feige s’est exprimé sur le futur du MCU. Et le patron de Marvel Studios a laissé entendre que l’intégralité du catalogue futur de la Maison des Idées pourrait sortir directement en streaming.

Le MCU, une machine qui cartonne dans les salles

Depuis 2008 et le premier Iron Man, le Marvel Cinematic Universe a engendré plus d'une vingtaine de films et est devenu une énorme machine populaire. Au fil des années, les films du MCU ont eu de plus en plus de succès à leur sortie dans les salles. Avec en point d’orgue Avengers : Endgame, sorti en 2019 et qui a battu le record de recettes au box-office global, détenu auparavant par Avatar.

Mais cette année, la pandémie mondiale a fait de plus en plus de place aux services de streaming avec la fermeture des salles. Et de nombreux studios se tournent vers cette option pour sortir leurs films plutôt que d’attendre la réouverture des cinémas. Dans ce contexte, Kevin Feige s’est exprimé sur la place que pourraient prendre les services de streaming dans le futur du MCU. Et les déclarations du patron de Marvel Studios seront sans aucun doute entendues comme une mauvaise nouvelle par les fans de l’expérience cinéma.

Le MCU vers des productions intégralement destinées au streaming ?

À l’occasion de la sortie à venir de la série WandaVision sur Disney+, le 15 janvier 2021, Kevin Feige a été interrogé par Emmy magazine sur la possibilité de voir de plus en plus de productions Marvel arriver sur le service de streaming. Et dans la lignée des choix de la Warner et Disney, qui se sont tournés vers cette option depuis quelques mois, il a laissé entendre que les futures productions Marvel pourraient toutes sortir directement en streaming :

Le streaming est à 100% le futur, et là où les consommateurs veulent voir des choses. Et on espère qu’ils voudront voir nos séries au long cours.

WandaVision © Disney

Le boss de Marvel Studios a justifié ce choix par le fait qu’un format comme celui de WandaVision ne peut pas être proposé au cinéma :

Une expérience comme WandaVision est quelque chose que vous ne pouvez pas avoir dans un film. Vous allez au cinéma pour des choses que vous ne pouvez pas avoir en streaming, et vous allez vers le streaming pour des choses que vous ne pouvez pas avoir dans les salles. Et bien sûr, tout ce qui va dans les salles finit tôt ou tard par atterrir en streaming.

Bob Iger a convaincu Kevin Feige de se tourner vers le streaming

Feige a révélé que l’idée de se tourner vers le streaming est venue de Bob Iger, l’ancien patron de Disney. Ce dernier a approché le boss du MCU avec l’idée de sortir ses prochaines productions sur Disney+ en janvier dernier. À l’époque, l’histoire de la Saga de l'infinité arrivait à son terme après Endgame, et Feige a donc pu tourner son attention vers cette possibilité.

Selon Feige, Marvel voulait que le MCU prenne une direction « aussi bien stimulante qu’inattendue ». L’idée de l’amener vers le streaming était donc attirante pour Feige, et permettrait de donner un « boost d’adrénaline » à la franchise. Cela donnerait aussi la possibilité de développer plus longuement les histoires de Wanda et Vision dans leur série, deux personnages qui, toujours selon le boss du MCU, « n’ont jamais eu la chance de dominer l’intrigue car il se passait tellement de choses à côté ».

WandaVision © Disney

On pourrait donc se diriger progressivement vers un futur dans lequel l’intégralité des productions du MCU sortirait directement en streaming. En attendant d’en arriver là, pour les fans de cinéma, les prochains films Marvel devraient bien sortir dans les salles. On attend toujours de découvrir Black Widow, prévu pour le 5 mai 2021. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings devrait arriver ensuite le 7 juillet de la même année, avant Eternals, le 3 novembre, et le prochain Spider-Man, le 15 décembre. En 2022, on aura droit à Doctor Strange in the Multiverse of Madness,le 23 mars, Thor : Love and Thunder le 4 mai, Black Panther 2 le 8 juillet. Et en 2023, on pourra découvrir Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 et Ant-Man and the Wasp : Quantumania.