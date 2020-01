Sergio : Wagner Moura et Ana de Armas dans le trailer du film Netflix

Vous avez aimé ? Partagez :

Inoubliable en Pablo Escobar dans « Narcos », l’excellent Wagner Moura revient sur Netflix dans « Sergio », un biopic inspiré de la vie d’un haut diplomate aux Nations Unies. Il fait face à Ana de Armas dans la première bande-annonce, à découvrir sans tarder.

Tous les acteurs espèrent un jour tomber sur le rôle de leur vie. Celui qui va transformer leur carrière, les rendre identifiable par le grand public. Le brésilien Wagner Moura a attendu un moment avant de trouver celui-ci. Inconnu ailleurs mais actif chez lui, il a la chance d’être casté dans la série Narcos. Sous les traits de Pablo Escobar, il a brillé. Le programme Netflix a pris du plomb dans l’aile quand il a fallu passer à autre chose avec la saison 3. Sa prestation pouvait déboucher sur une carrière qui allait décoller. Et bien… Ça n’a pas vraiment été le cas. Wagner Moura continue de tourner mais n’a pas explosé comme on l’attendait. Parce que ce n’est que partie remise ? Le revoilà encore sur Netflix, avec un long-métrage titré Sergio.

L’histoire vraie de Sergio

Le scénario revient sur la vie de Sergio Vieira de Mello, un haut diplomate des Nations Unies qui a traversé le monde pour travailler dans des régions sous tension. À la veille d’un changement de vie, on lui offre une dernière mission qu’il ne se voit pas refuser. Suite à l’invasion des américains en Irak, Bagdad est sous tension et son aide est primordiale. Alors qu’il cherche à faire son possible sur place, il est victime d’une bombe qui le laisse prisonnier sous des débris. Sergio devra se battre pour survivre à cette épreuve et revoir sa femme, qui l’attend chez eux. Le premier rôle féminin a été confié à Ana de Armas qui, elle, a vu sa carrière prendre un sacré tournant dans la seconde partie des années 2010. Les deux acteurs se sont d’ailleurs croisés sur le tournage de Cuban Network, le dernier film d’Olivier Assayas.

Réalisé par Greg Barker, Sergio se montre dans une première bande-annonce mettant en évidence le talent de Wagner Moura. L’acteur laisse transparaitre son charisme, d’une autre manière que lorsqu’il jouait Escobar. Pour le reste, le film a l’air assez classique dans son approche, avec une partie tendue dans le feu de l’action et, l’autre, où le couple est développé.

Sergio sera mis en ligne sur Netflix le 17 avril prochain.