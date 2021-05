Sightless sur Netflix : c’est quoi ce thriller avec Madelaine Petsch ?

Dans "Sightless", Madelaine Petsch prête ses traits à une violoniste renommée devenue aveugle après une agression. Recluse dans son appartement d’une luxueuse résidence, l’héroïne devient victime des tours que lui jouent ses sens, convaincue d’être épiée par une présence.

Sightless : Madelaine Petsch plongée dans l’obscurité

À la suite d’une agression, Ellen devient aveugle. Pour se remettre, la jeune femme s’isole dans un appartement, en ayant pour unique contact son aide à domicile, Clayton. Bouleversée par les événements traumatisants qu’elle vient de traverser, l’ancienne violoniste doit réapprendre à apprivoiser ses perceptions, qui ne cessent de lui jouer des tours.

Rapidement, Ellen devient persuadée qu’un individu s’immisce secrètement chez elle et l’observe. Ses craintes se renforcent lorsqu’elle fait connaissance avec sa voisine au comportement inquiétant. Tout laisse penser que cette dernière a été violentée par son époux. Malgré le soutien de Clayton qui essaie de la stimuler et de lui redonner goût à la vie, Ellen sombre dans la paranoïa et les pensées suicidaires, effrayée par les manifestations étranges dans sa résidence étouffante.

Révélée par le rôle de Cheryl Blossom dans la série Riverdale, Madelaine Petsch hérite d’un premier rôle dans ce huis clos qui repose entièrement sur sa présence. Malmenée par ses sens et par des visiteurs pour le moins instables, Ellen vit un cauchemar éveillé, devant combattre dans les ténèbres un ennemi supposé. Folie ou manipulation ? Le réalisateur Cooper Karl, qui fait ses débuts après un court-métrage sur la même trame, tente de semer le doute jusqu’au twist et aux révélations de son dernier acte. Alexander Koch (Under the Dome) complète la distribution de Sightless dans le rôle de Clayton, l’unique repère de l’héroïne.

Un motif de suspense récurrent dans le cinéma de genre

La cécité est un ressort régulièrement utilisé pour alimenter le suspense. Le fait de montrer aux spectateurs les dangers que les personnages ne peuvent voir donne parfois lieu à des scènes d’une efficacité redoutable. Madelaine Petsch est d’ailleurs loin d’être la première héroïne à devoir lutter contre d’invisibles oppresseurs. Dans Seule dans la nuit de Terence Young, Audrey Hepburn doit affronter trois criminels menés par Alan Arkin dans son appartement, prêts à tout pour la terroriser afin de mettre la main sur une poupée remplie de drogue.

Sightless © MarVista Entertainment

Ce n’est pas dans un lieu clos mais dans une ferme anglaise que Mia Farrow essaie d’échapper à un psychopathe dans Terreur aveugle, signé Richard Fleischer. Aveugle à la suite d’un accident d’équitation, son personnage assiste aux meurtres successifs des membres de sa famille. Désireux d’éliminer l’unique témoin de son massacre, le tueur se lance à sa poursuite dans la propriété.

Belén Rueda souffre quant à elle d’une maladie dégénérescente qui la plonge progressivement dans l’obscurité alors qu’une menace se rapproche dans Les Yeux de Julia, thriller de Guillem Morales produit par Guillermo Del Toro. Avec Don’t breathe - La Maison des ténèbres, Fede Álvarez décide d’inverser la mécanique de ces trois longs-métrages, reprise dans Sightless. Le réalisateur d’Evil Dead confronte trois jeunes criminels à un redoutable vétéran interprété par Stephen Lang, qu’ils sous-estiment à cause de sa cécité. Mais une fois entrés dans sa maison pour lui dérober la jolie somme de 300 000 dollars, ils se retrouvent pris au piège et découvrent qu’ils ne font pas le poids dans le noir complet face à ses sens aiguisés.