Speed sur Disney+ : les secrets de la scène la plus impressionnante du film

Sorti en 1995, "Speed" a marqué le public de l’époque par ses séquences totalement spectaculaires. Une, en particulier, a marqué les esprits. Cette scène n’a pourtant pas été réalisée dans la facilité.

Speed : un film d’action culte

Dans les années 90, le blockbuster hollywoodien prend du galon avec des effets spéciaux et des cascades bien plus impressionnants que dans les années 80. Speed fait sans doute partie des films d’action les plus emblématiques de cette époque. Emmené par un quatuor de stars (Keanu Reeves, Sandra Bullock, Dennis Hopper, Jeff Daniels), le film est le premier long réalisé par Jan de Bont, cinéaste hollandais qui était jusqu’ici connu pour son travail de directeur de la photographie. Une chance pour ce dernier puisqu’à l’origine, c’est un certain Quentin Tarantino qui avait été proposé pour réaliser le film.

Remake du film japonais Super Express 109, Speed suit le jeune policier Jack Traven qui se retrouve aux prises avec un terroriste fou. Ainsi, contre une rançon, ce dernier menace de faire sauter un autobus dans lequel il a installé une bombe à distance. À bord du véhicule, Jack devra tout faire pour sauver les passagers et mettre hors d’état de nuire son ennemi.

Speed ©20th Century Fox

Malgré son pitch très loufoque, Speed obtiendra tout de même deux Oscars. Il fera également partie des meilleurs « Heart-Pounding Movies » de l'histoire du cinéma américain, selon le prestigieux American Film Institute. De plus, il récoltera 283 millions de dollars de recettes à l'international pour un budget estimé à 30 millions.

Le bus magique

Speed est un film totalement over the top, du fait de certaines séquences qui défient les lois de la physique. Toutefois, le clou du spectacle survient vers l’heure du film. En effet, dans cette scène, le bus dans lequel se trouve Jack et ses passagers, est forcé de franchir une passerelle d’autoroute inachevée de 15 mètres ! Heureusement, grâce à la magie du cinéma, tout est bien qui se finit bien.

Pour réaliser cette scène, l’équipe du film a pu compter sur l’aide de la ville de Los Angeles, qui l’a autorisé à utiliser une autoroute en pleine construction. Pour préparer le « saut » du véhicule (roulant à 110 km/h, mine de rien !), la production a, non seulement, muni le bus de puissants amortisseurs, mais le siège du conducteur a été reculé de plusieurs mètres pour éviter que le chauffeur ne se retrouve éjecté du transport.

Une fois tout cela fut mis en place, le bus s’est élancé d’un tremplin confectionné pour l’occasion afin d’atterrir plusieurs mètres plus loin. Petite précision, toutefois, le vide que l'on voit dans le film a spécialement été créé grâce à la magie des effets spéciaux. À aucun moment le bus n’a donc survolé le vide. La scène a, en outre, dû être tournée deux fois, car pour la première prise, le bus atterrissait beaucoup trop faiblement sur le bitume.