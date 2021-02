Star sur Disney+ : tout ce qu'il faut savoir sur le nouveau service de la plateforme

On vous dit tout ce qu'il faut savoir sur Star, le nouveau service de la plateforme de streaming Disney+ qui arrive le 23 février prochain. Enfin un vrai concurrent à Netflix ?

Disney+ s'agrandit

Lancée aux États-Unis en novembre 2019 et en France en avril 2020, la plateforme de streaming Disney+ a déjà séduit 95 millions d'abonnés à travers le monde. Une véritable prouesse, lorsque l'on sait que l'entreprise aux oreilles de Mickey tablait sur cet objectif d'ici 5 ans.

Il faut dire que Disney met le paquet sur sa plateforme de streaming, notamment en ce qui concerne ses créations originales qui devraient être de plus en plus nombreuses à l'avenir. On pense bien sûr au carton The Mandalorian, et aux prochaines séries Star Wars, mais aussi à l'avenir du Marvel Cinematic Universe, qui s'écrira désormais en salles et sur Disney+. La série WandaVision est d'ailleurs le premier programme de la phase 4, et est étroitement liée aux films Marvel à venir, notamment Doctor Strange 2.

The Mandalorian saison 1 ©Disney/Lucasfilm

Si Disney a d'abord tablé sur ses licences les plus populaires comme produit d'appel pour séduire le public, Disney+ va bientôt s'étoffer avec du contenu plus adulte avec Star, qui regroupera au lancement de nombreux films et séries estampillés 20th Century Fox, que l'entreprise a racheté en 2019.

Star : tout savoir sur le nouveau monde de Disney+

Annoncé en grande pompe lors de la dernière journée des investisseurs, Star sera officiellement lancé en France le 23 février. Pour les abonnés Disney+, rien ne change, le service arrivera automatiquement sur les comptes, aux côtés des autres mondes déjà présents (Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic) comme le montre l'illustration ci-dessous :

Star le nouveau monde de Disney+ ©Disney+

Niveau prix, c'est pareil : les abonnés Disney+ continueront de payer 6,99euros par mois (ou 69,99eur par an). En revanche, les abonnés à partir du 23 février devront débourser 8,99 euros par mois (ou 89,90 euros par an) pour avoir accès à Star. À noter que le tarif passera à 8,99 euros par mois pour tout le monde à compter du 22 août 2021, sauf pour les abonnements annuels renouvelés avant cette date, qui continueront à être de 69,99 euros par mois pendant 12 mois.

Niveau contenu, au lancement, il y aura plus de 40 séries et près de 250 films. On peut notamment citer les séries cultes Grey's Anatomy, 24 heures chrono, Buffy contre les vampires, X-Files ou Lost ou encore les films non moins cultes Titanic, Piège de cristal, Le Diable s'habille en Prada, ou La planète des singes.

Étant donné ce contenu clairement destiné aux adultes, un contrôle parental renforcé sera mis en place avec des paramètres de classification d'âge et des profils protégés par un code PIN.

En plus de ce contenu déjà existant, des créations originales Disney+/Star devraient bientôt faire leur apparition, notamment quatre séries françaises, annoncées il y a quelques jours.

Découvrez la vidéo de présentation de Star :