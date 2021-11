Swan Song : une bande-annonce émouvante pour le film Apple avec Mahershala Ali

Apple a dévoilé la bande-annonce de "Swan Song", film dramatique sous fond de science-fiction porté par Mahershala Ali. Des images qui promettent un long-métrage fort en émotions.

Mahershala Ali chez Apple

Apple continue de développer son service de streaming avec toujours plus de programmes, aussi bien des séries que des films. A chaque fois on note la présence d'au moins un gros nom au casting pour tenter d'attirer les spectateurs. On se souvient par exemple du film Cherry avec Tom Holland. Cette fois, c'est Mahershala Ali qui a été débauché pour Swan Song.

Le film se déroule dans un futur proche et raconte l’histoire de Cameron (Mahershala Ali), un mari et un père aimant qui apprend qu’il est atteint d’une maladie incurable. Son médecin lui propose alors une solution alternative pour épargner le deuil à sa famille. Alors que Cam a le destin de sa famille entre ses mains, il en apprend plus sur la vie et l’amour qu’il ne l’aurait imaginé. Swan Song explore jusqu’où on peut aller et ce qu’on est prêt à sacrifier, pour rendre les gens qu’on aime plus heureux.

Swan Song ©Apple

Une bande-annonce pour Swan Song

En plus de ce synopsis, Apple a dévoilé la bande-annonce du film (en une d'article). Celle-ci promet un drame éprouvant et personnel sous fond de science-fiction. On le comprend avec ces images, un double de Cameron va être créé pour rester aux côtés de sa famille. Un concept qui nous rappelle immédiatement un des meilleurs épisodes de Black Mirror : Bientôt de retour (épisode 1 de la saison 2). Mais au-delà ça, c'est vraiment l'aspect dramatique de Swan Song qui devrait nous toucher.

Mahershala Ali semble une fois de plus livrer une belle performance. Alors qu'il sera bientôt le nouveau visage de Blade, on n'oublie pas que le comédien a surtout offert des prestations remarquables dans les films indépendants Moonlight (2017) et Green Book (2019). Il a d'ailleurs remporté grâce à ces films deux fois l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle. Le casting de Swan Song se compose également de Glenn Close, Naomi Harris et Awkwafina. Le film sera à découvrir sur Apple TV + le 17 décembre.