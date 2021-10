The Guilty : Jake Gyllenhaal performe dans le remake d'Antoine Fuqua sur Netflix

Disponible sur Netflix, "The Guilty" est un remake de la version danoise du même nom sortie en 2018. Fidèle adaptation de l'originale, cette version américaine se distingue surtout par la performance de l'acteur principal Jake Gyllenhaal !

The Guilty : sur Netflix

The Guilty est d'ores et déjà disponible sur Netflix. Le film réalisé par Antoine Fuqua et écrit par Nic Pizzolatto et Gustav Möller est un remake de la version danoise sortie en 2018. Aux côtés de Jake Gyllenhaal, on retrouve notamment Ethan Hawke, Peter Sarsgaard, Riley Keough et Paul Dano.

Joe Bayler (Jake Gyllenhaal) - The Guilty ©Netflix

Très fidèle à la version danoise de Gutsav Möller, ce thriller américain suit Joe Bayler (Jake Gyllenhaal ), un agent de police rétrogradé dans un centre d'appels. Relégué temporairement en tant qu'opérateur du 911 pour une raison inconnue, l'agent de police reçoit un appel d'une victime de kidnapping.Sans la moindre possibilité d’actions concrètes, il tente de venir en aide à la victime par des directives orales. Au fur et à mesure, on en apprend davantage sur ce policier et les raisons de sa présence ici.

Un huis clos porté par Jake Gyllenhaal

Six ans après La rage au ventre, Jake Gyllenhaal signe sa deuxième collaboration avec Antoine Fuqua. Remake de la version danoise The Guilty, il a été difficile de faire beaucoup mieux. Mais si cette version peine à sortir de l'ombre de l'originale, c'est l'interprétation de Jake Gyllenhaal qui lui donne tout son intérêt. Si la tâche n'était pas facile, l'acteur s'en montre à la hauteur et porte le film de bout en bout.

Comme il l'expliquait dans une récente interview, cela n'a pas été facile pour lui de rester cloué à son siège. Mais bien que toute l'histoire se déroule dans un seul lieu, la tension est à son comble et l'ensemble réussi. Tout en restant assis dans son fauteuil du centre d'appels, Jake Gyllenhaal parvient à captiver les spectateurs par la force de son jeu d'acteur. Déjà remarqué dans La rage au ventre ou encore Life : origine inconnue, l'acteur livre à nouveau une interprétation impressionnante.

Le résultat ? 90 minutes de tension durant lesquelles les spectateurs retiennent leur souffle.