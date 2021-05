The Ice Road : premier trailer pour le film Netflix avec Liam Neeson

Décidément, Liam Neeson ne veut pas du tout en finir avec les films d’action. La première bande-annonce de son nouveau film intitulé « The Ice Road » le prouve aisément. L’acteur est une nouvelle fois prêt à en découdre contre les méchants pas beaux… Et même le climat.

Liam Neeson : cassage de gueule garanti

Qu’il paraît loin le temps où Liam Neeson jouait des rôles de composition dans des films tels que La Liste de Schindler. En effet, depuis le succès monstre de Taken en 2008, l’acteur privilégie les films d’action musclés. Et malgré ses 68 ans passés, il continue à tabasser des centaines de figurants dans des films dont on a oublié le nom. Peu importe l’intrigue, peu importe le réalisateur et peu importe le titre du long-métrage finalement. Le plus important, c’est de voir la mine renfrognée de Liam Neeson lorsqu’il s’apprête à envoyer ses assaillants au ciel.

Il faudra néanmoins se préparer à le voir de moins en moins endosser ce genre de rôles durant les prochaines années. Par conséquent, profitons pleinement d’un film tel que The Ice Road, qui au vu de la bande-annonce, est du Liam Neeson 100%.

La bagarre

Pour rappel, The Ice Road suit Liam Neeson et son équipe de conducteurs de lacs gelés (dans lequel se trouve notamment Laurence Fishburne) dans une course contre la montre pour sauver des mineurs piégés sous la glace. Un vrai mix entre Le Salaire de la peur et Le Convoi de l’extrême donc.

Le premier trailer du film nous montre ainsi l’acteur aux prises avec un climat compliqué, comme ce fut le cas pour Le Territoire des loups ou bien Sang-froid. D’autant plus que Liam Neeson est prêt à tout pour sauver de pauvres hommes totalement piégés, comme le furent les mineurs chiliens en 2013.

The Ice Road ©Netflix

Toutefois, en plus de voir Neeson et Fishburne faire des gros virages sur la glace, cette bande-annonce nous montre également que sur la route du sauvetage, ils devront faire face à de nombreux assaillants armés jusqu'aux dents. Malheureusement pour ces derniers, ils auront affaire au comédien d'origine irlandaise.

Réalisé par Jonathan Hensleigh (The Punisher), The Ice Road sera diffusé sur Netflix à partir du 25 juin.