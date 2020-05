The Old Guard : Charlize Theron brandit une hache sur les nouvelles images

L'adaptation du comic « The Old Guard » se précise. La cinéaste Gina Prince-Bythewood dévoile de nouveaux clichés de son long-métrage. Charlize Theron apparaît notamment la hache à la main.

À la base, The Old Guard est un comic de Greg Rucka et de Leandro Fernandez. La plateforme Netflix produit une adaptation confiée à la cinéaste Gina Prince-Bythewood. Devant la caméra sont notamment réunis Marwan Kenzari, KiKi Layne, Chiwetel Ejiofor et surtout Charlize Theron. Tandis que la semaine dernière, la production proposait les premiers visuels du métrage, cette fois Charlize Theron se dévoile en pleine action.

Charlize Theron hache à la main

Le projet a été annoncé en juin 2019. Très rapidement c'est Gina Prince-Bythewood qui a été choisie pour mettre en scène cette aventure adaptée du comic éponyme.

Entertainment Weekly vient de partager des nouvelles images du futur film. La première présente Charlize Theron dans le rôle d'Andromaque de Scythie, une guerrière immortelle qui traverse les siècles. Mais au XXIème siècle il est difficile de cacher un tel pouvoir, elle se fait donc passer pour Andy aux côtés de quelques-uns de ses confrères immortels interprétés par KiKi Layne, Luca Marinelli et Marwan Kenzari.

Au micro de Entertainment Weekly, Charlize Theron est revenue sur l'entraînement nécessaire à son rôle. Elle a par exemple manié une hache. Une première pour elle :

J'ai eu des épaules incroyables après. Je n'ai jamais eu à faire quelque chose comme ça. Vous devez apprendre à vous battre avec cette chose énorme sans pour autant tuer la personne avec qui vous vous battez.

Le personnage de Charlize Theron meurt des centaines de fois mais revient à chaque fois à la vie. De nos jours, elle dirige une équipe d'immortels qui élimine les trafiquants, les terroristes et toutes les menaces du XXIème siècle.

The Old Guard est produit pas Skydance et Netflix, et est attendu le 10 juillet prochain sur la plateforme de streaming.