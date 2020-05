The Old Guard : Charlize Theron prête pour l'action

Les fans de Charlize Theron version "Mad Max" et "Atomic Blonde" vont être gâtés cet été avec la sortie de "The Old Guard", une ambitieuse production d'action Netflix qui se dévoile dans de premières images.

On a enfin des nouvelles d'un projet important signé Netflix, annoncé l'année dernière. The Old Guard, qui sera réalisé par Gina Prince-Bythewood, est l'adaptation d'un comic book écrit par Greg Rucka et dessiné par Leandro Fernandez. Netflix a dévoilé aujourd'hui des premières images, dans lesquelles on peut entre autres découvrir Charlize Theron dans son rôle de mercenaire immortelle.

Charlize Theron, star du blockbuster Netflix de l'été ?

L'actrice sud-africaine nous a habitués à des prestations de très haute volée, et ce dans tous les genres qu'elle explore. Avec Atomic Blonde et surtout Mad Max : Fury Road, elle s'est imposée comme une action hero de tout premier plan, efficace et très charismatique. Pout The Old Guard, elle est Andromaque de Scythie, une guerrière immortelle qui traverse les siècles. Problème, au 21ème siècle l'immortalité est difficile à cacher et il existe des destins bien pires que la mort.

Charlize Theron partagera notamment l'affiche de ce thriller d'action à l'allure super-héroïque avec les acteurs Matthias Schoenaerts, dans le rôle d'un soldat qui a combattu aux côté de Napoléon, et Chiwetel Ejiofor en historien et agent de la CIA. Surtout, Kiki Layne, vue notamment dans Si Beale Street pouvait parler, aura un rôle important. Celui de Nile, une jeune immortelle et engagée dans les Marines qui découvre ses pouvoirs. Le film est pour le moment annoncé disponible sur la plateforme Netflix à partir du 10 juillet 2020. Découvrez ci-dessous les première images.