The Old Guard : Charlize Theron en action dans le trailer du film Netflix

Netflix vient de dévoiler le trailer de "The Old Guard". On y découvre une Charlize Theron à la tête d’une bande de mercenaires immortels, qui effectuent de dangereuses missions autour de la planète. Les premières images promettent un film rempli de scènes spectaculaires.

Adapté du comic book de Greg Rucka et Leandro Fernandez paru en 2019, The Old Guard est centré sur un petit groupe de quatre mercenaires immortels, menés par Andy (Charlize Theron). Alors que le groupe est engagé pour une dangereuse mission, accompagné d’un nouveau membre, Nile (KiKi Layne), leur pouvoir est soudain révélé au grand jour. Ils vont alors devoir faire face à de redoutables ennemis, qui vont tout faire pour tirer profit de leur immortalité.

La bande-annonce de The Old Guard pose les bases de l’intrigue. Le personnage d’Andy tente de recruter celui de Nile. En même temps qu’elle lui explique les capacités spéciales et le genre de missions qu’effectue le groupe, des images illustrent ses propos, nous permettant d’avoir un aperçu de certaines séquences d’action du film. Et ces séquences promettent d’être spectaculaires.

Des séquences d’action spectaculaires à prévoir dans The Old Guard

Le côté immortel du groupe au centre de l’intrigue devrait avoir laissé une grande liberté créative aux équipes du film pour imaginer des scènes d’affrontement des plus sanglantes. On peut déjà voir l’extrait d’une scène dans laquelle les mercenaires sont criblés de balles avant de se relever comme s’ils n’avaient pas été touchés. Reste à savoir ce que les scénaristes du film ont imaginé comme autres séquences de bataille.

Outre les scènes d’action, l’enjeu de l’intrigue sera de savoir si et comment les mercenaires parviendront à échapper à ceux qui les traquent pour leur pouvoir, afin de garder leur liberté.

The Old Guard est réalisé par Gina Prince-Bythewood. Son dernier film, Le Secret de Lily Owens, prenait place dans les États-Unis des années 50. Il s’intéressait à l’histoire d’une jeune fille (Dakota Fanning) qui fuit son père alcoolique et violent avec sa nounou (Jennifer Hudson) sur fond de lutte pour les droits civiques. Parmi les seconds rôles, Queen Latifah, Sophie Okonedo, Paul Bettany et Alicia Keys se donnaient la réplique.

Au niveau du casting de The Old Guard, outre Charlize Theron et KiKi Layne, la réalisatrice s’est cette fois entourée de Matthias Schoenaerts, Marwan Kenzari et de Luca Marinelli pour composer l’équipe de mercenaires. Chiwetel Ejiofor et Anamaria Marinca font aussi partie de la distribution.

The Old Guard sera disponible à partir du 10 juillet prochain sur Netflix.