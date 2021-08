The Power of the Dog sur Netflix : un teaser pour le Jane Campion avec Benedict Cumberbatch

Malgré tout l'immense talent qu'on lui connaît, la réalisatrice Jane Campion s'est faite remarquer par son absence durant la décennie qui vient de s'écouler. Elle revient en 2021 avec un nouveau long-métrage, pour Netflix : "The Power of the Dog."

Jane Campion enfin de retour !

En juillet dernier, on célébrait Julia Ducournau pour sa Palme d'or glanée à Cannes. Une seule femme avant elle avait pu obtenir la même récompense : Jane Campion, pour La Leçon de Piano. Certes, en 1993, le jury décide de sacrer deux films ex æquo (Adieu ma concubine de Chen Kaige) mais on n'oublie pas que Jane Campion a longtemps été la seule réalisatrice à pouvoir se vanter d'avoir remporté ce prix. Si elle a enchaîné dans les années 90, elle s'est faite plus rare à l'arrivée du XXIème siècle. Son dernier essai pour le cinéma remonte à 2009.

Depuis Bright Star, on a pu la croiser sur le petit écran avec Top of the Lake, mais on attendait vraiment qu'elle redonne de ses nouvelles avec un long-métrage. C'est en bonne voie avec The Power of the Dog, sa huitième réalisation. Elle sera à découvrir sur Netflix le 1er décembre prochain. Voilà une grosse prise supplémentaire pour la plateforme, qui affiche désormais une flamboyante liste de collaborations prestigieuses.

Un western au casting

The Power of the Dog va être d'autant plus attendu, qu'il affiche un casting superbe et appartient au genre plutôt rare du western. Le film va suivre Phil Burbang, un éleveur au tempérament parfois difficile, propriétaire d'un immense ranch avec son frère, George. Quand ce dernier se marie avec Rose dans le plus grand des secrets, son frangin n'apprécie pas la démarche et veut faire payer la femme. Il va tout mettre en œuvre pour torturer Peter, le fils de Rose. Phil va mener la vie dure à son entourage, se montrant impitoyable.

The Power of the Dog ©Netflix

Jane Campion s'est entouré d'un trio principal de talent pour The Power of the Dog. Dans le rôle de Phil, on trouvera le toujours excellent Benedict Cumberbatch. Son frère sera campé par Jesse Plemons et sa femme par Kirsten Dunst - les deux sont d'ailleurs ensemble dans la vie. Quant au rôle du fils, il sera tenu par Kodi Smit-McPhee. Cette histoire de masculinité dans le Montana s'annonce prometteuse avec le premier teaser. Netflix a dévoilé un aperçu qui témoigne d'une véritable tension entre les personnages et qui présente Phil comme un sadique malicieux. On en verra sûrement un peu plus sur le film le 25 septembre prochain avec l'événement Tudum.