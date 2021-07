The Tomorrow War : le film avec Chris Pratt aura-t-il une suite ?

Le blockbuster "The Tomorrow War" a créé l'événement lors de son arrivée sur Amazon Prime Vidéo. Si bien que le studio est déjà en train de plancher sur une suite, toujours avec Chris Pratt et Chris McKay derrière la caméra.

The Tomorrow War : le blockbuster Amazon dont tout le monde parle

Récupéré des mains de la Paramount par Amazon, contre un chèque de 200 millions de dollars, The Tomorrow War est arrivé le 2 juillet dernier directement sur Prime Vidéo. Chris Pratt y incarne dedans Dan Forester, un américain qui assiste à l'arrivée dans le présent d'humains venus du futur. Ces visiteurs en provenance de 2051 ont décidé de retourner dans le passé pour prévenir l'humanité qu'une guerre contre des aliens va éclater. Ils entendent bien recruter des soldats pour aller au front et assurer le survie de l'espèce humaine. Dan va être l'une de ses recrues et il va tenter non seulement de sauver le monde, mais également sa petite fille, à qui il souhaite offrir un avenir.

Rien de bien novateur dans ce postulat de science-fiction qui ne manque pas d'évoquer plusieurs titres populaires. The Tomorrow War n'arrive pas à la cheville de ses modèles mais fait office de divertissement correct.

The Tomorrow War ©Amazon Prime Video

Une suite dans les tuyaux ?

À son arrivée, le long-métrage réalisé par Chris McKay a fait sensation sur Prime Vidéo. La somme des 20 000 reviews données par les membres du service aboutit à une moyenne de 4.5/5. Le film a également été numéro 1 dans plusieurs pays (y compris aux États-Unis) et cumule les audiences satisfaisantes. Il n'en faut guère plus pour donner envie à Amazon de prolonger l'univers de The Tomorrow War.

Deadline annonce que des discussions ont été lancées avec Skydance pour qu'une suite voit le jour. Rien n'est encore bouclé mais le développement d'un second opus a d'immenses chances de se faire. Chris Pratt a été approché pour reprendre son rôle, tout comme le metteur en scène. L'idée est de continuer à s'appuyer sur les hommes forts du premier volet. On se demande forcément ce que ce second opus pourra raconter, puisque le tout premier n'ouvre pas la porte à un prolongement. Les aliens vont-ils revenir ? Quelle nouvelle menace va inquiéter le monde ? Le concept de voyage dans le temps sera-t-il utilisé avec plus d'originalité ? Il faudra attendre pour mieux comprendre la direction prise par The Tomorrow War 2.