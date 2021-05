The Tomorrow War : Une bande-annonce impressionnante pour le film de SF avec Chris Pratt

Amazon Prime Video vient de mettre en ligne le trailer spectaculaire de "The Tomorrow War", le nouveau film d’action de Chris Pratt. Le long-métrage sortira le 2 juillet prochain sur la plateforme de streaming.

Chris Pratt face à des aliens dans The Tomorrow War

Chris Pratt poursuit son exploration du cinéma d’action. L’interprète de Star Lord dans le MCU pourra bientôt être vu dans The Tomorrow War. Le film, qui mélange action et science-fiction, sera à voir dans un peu plus d’un mois, le 2 juillet sur Amazon Prime Video. Et c’est Pratt qui a été choisi pour y tenir le rôle principal.

L’intrigue de The Tomorrow War débute de nos jours. Le monde se voit soudain bouleversé par l’arrivée sur Terre d’un groupe d’humains venus du futur. Venus tout droit de l’année 2051, ces derniers viennent recruter du monde pour une guerre. Car 30 ans après notre époque, une lutte sans merci contre des extraterrestres va menacer notre civilisation. À moins que des humains de notre temps ne partent dans le futur pour les combattre. Dans ce contexte, Dan Forester, ancien militaire, décide de se porter volontaire pour assurer l’avenir de sa fille. À l’aide d’une brillante scientifique et de son père, il va tenter de réécrire le futur de la Terre.

Un trailer qui en met plein les yeux

Amazon Prime Video vient de dévoiler la bande-annonce de The Tomorrow War. Et celle-ci est particulièrement musclée. Le trailer nous offre des images bourrées d’action et d’effets spéciaux. Au milieu de celles-ci, Chris Pratt joue donc de nouveau le rôle de l’action hero. Depuis le changement de direction brutal qu’il a effectué dans sa carrière après Parks & Recreation, l’interprète d’Andy Dwyer dans la sitcom nous a habitués à jouer ce genre de personnages. On devrait donc le voir à l’aise dans son nouveau film.

The Tomorrow War © Amazon Prime Video

On verra cette fois l’acteur donner la réplique à J.K. Simmons, Yvonne Strahovski ou encore Sam Richardson. Quant à l’histoire du long-métrage de Chris McKay, elle rappelle celle d’Edge of Tomorrow. L’intrigue du film de Doug Liman abordait aussi le voyage dans le temps en faisant revivre la même journée à Tom Cruise, là aussi en pleine guerre contre des aliens. Certains plans du trailer de The Tomorrow War font d’ailleurs penser que son esthétique pourrait également être légèrement inspirée de celle du film sorti en 2014.