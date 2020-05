Throttle : la nouvelle de Stephen King et son fils adaptée par HBO Max

L'oeuvre de Stephen King n'en finit pas d'être reprise à toutes les sauces. Séries et films tirés de différents titres sortent régulièrement. Une tendance qui n'est pas prête de s'inverser. La nouvelle "Throttle" écrite avec son fils Joe Hill, va être adaptée sur le petit écran pour la plateforme HBO Max.

Non content de continuer à sortir régulièrement des romans, Stephen King est repris de tous les côtés par l'industrie du cinéma et de la télévision. Depuis ses débuts, il a écrit tant d’œuvres marquantes (et d'autres plus secondaires). La plupart ont déjà eu au moins une adaptation, bien qu'il en reste encore quelques-unes à exploiter. Le remake de Ça a clairement remis l'auteur américain dans la lumière, tout le monde cherchant désormais à concocter un succès en se basant sur son nom.

Les chiens ne faisant pas des chats, son fils, Joe Hill, s'est lui aussi lancé dans l'écriture. Et ses travaux intéressent également dans le cadre d'adaptations. On a déjà vu Horns, avec Daniel Radcliffe, ou les séries NOS4A2 ainsi que Locke & Key. Deadline annonce que HBO Max va profiter à la fois de la marque Stephen King et du nom de son fils en adaptant la nouvelle Throttle, co-écrite par le père et le fils.

Throttle, une nouvelle inspirée du Duel de Richard Matheson

Publiée pour la première fois en 2009, la nouvelle s'inspire grandement du Duel de Richard Matheson. Stephen King et Joe Hill ont imaginé une histoire dans laquelle un gang de bikers hors-la-loi se retrouve face à un camionneur mystérieux qui leur veut du mal. Un combat livré au beau milieu du désert du Nevada, dans un décor aride et sous un soleil de plomb. L'histoire met en particulier en avant un père et son fils. Pas étonnant, les deux auteurs ont forcément mis d'eux dans cet écrit qui deviendra un film pour la plateforme HBO Max. C'est la première fois qu'elle profite de l'oeuvre de King.

David S. Goyer sera à la production du film qui n'est qu'au début de son développement. Leigh Dana Jackson se chargera de signer le scénario et aucun nom n'est donné pour la mise en scène ou le casting. La nouvelle de Richard Matheson qui inspira Throttle a déjà une adaptation culte par Steven Spielberg. Véritable démonstration de mise en scène, avec une gestion impeccable du découpage et du suspense.

HBO Max sera lancée le 27 mai prochain aux USA et on ne sait pas encore comment nous pourrons découvrir les œuvres proposées dessus en France. OCS ne diffuse pour le moment que les programmes HBO.