Thunder Force sur Netflix : le trailer de la comédie super-héroïque dévoilé

Décidément, Netflix aime les super-héros. Cette fois, la plateforme place le genre sous le signe de la comédie avec "Thunder Force". On y retrouve au casting une habituée de l'humour potache en la personne de Melissa McCarthy, bien accompagnée de l'oscarisée Octavia Spencer. Ça promet !

Netflix enfile de nouveau les collants

En matière de films de super-héros, Netflix est très loin d'être avare. On se souvient notamment de ses co-productions avec Marvel qui ont donné lieu à Luke Cage, Jessica Jones, Iron Fist et Daredevil. Cela donnera d'ailleurs lieu à la mini-série The Defenders, qui réunit les quatre super-héros. Par la suite, la plateforme a poursuivi son exploration du genre avec des productions telles que Comment élever un super-héros, C'est nous les héros, Project Power ou bien encore The Old Guard.

Par ailleurs, on peut noter comme futurs projets super-héroïques la série Jupiter's Legacy qui sera une mini-réponse à Amazon Prime avec The Boys. Ainsi que The Sandman, la nouvelle adaptation télévisée d'une BD dessinée par Neil Gaiman (Good Omens, American Gods). Par conséquent, rien d'étonnant à ce qu'une comédie potache super-héroïque débarque sur Netflix.

Force surhumaine et pouvoir d'invisibilité au programme

En voyant dès les premières secondes les protagonistes chanter les paroles de Kiss From a Rose de Seal, (la chanson originale de Batman Forever) on comprend que rien ne sera pris au sérieux dans Thunder Force. En effet, le film suit deux amies d'enfance qui vont se soumettre à un traitement expérimental. Ainsi, l'une va acquérir une force surhumaine tandis que l'autre aura le pouvoir de se rendre invisible. Gags potaches, répliques cinglantes et cascades improbables sont au programme de cette comédie déjantée.

Thunder Force ©Netflix

Cette nouvelle production Netflix pourra donc compter sur Melissa McCarthy qui n'a plus rien à prouver dans ce domaine. Elle retrouve le réalisateur (et époux) Ben Falcone avec qui elle a déjà travaillé sur Tammy, The Boss et Mère incontrolable à la Fac. Octavia Spencer prouve quant à elle, après Ma, qu'elle est capable de jouer autre chose que des films dramatiques. En ce qui concerne le reste du casting, on retrouvera Bobby Cannavale en antagoniste dans un mélange entre le Caïd et Lex Luthor. Il faudra également compter sur Jason Bateman (qui semble posséder des pinces de crabe en forme de main) ainsi que Pom "Mantis" Klementieff.

Thunder Force sera disponible sur le catalogue Netflix à partir du 9 avril.