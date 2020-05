Trigger Warning : Jessica Alba en héroïne badass pour Netflix

En plus de chasser les auteurs qui vont apporter leur science sur Netflix, la plateforme se spécialise en ce moment dans le cinéma d'action, avec des créations originales. Quelques temps après le nerveux "Tyler Rake", une héroïne campée par Jessica Alba prépare son arrivée dans "Trigger Warning."

Depuis décembre dernier et la sortie du pétaradant 6 Underground de Michael Bay, Netflix s'est offert deux autres créations originales musclées. Il y a d'abord eu Spenser Confidential, puis il y a peu Tyler Rake. Ce dernier est d'ailleurs devenu le plus gros succès pour un film de la plateforme, ce qui en dit long sur les attentes des abonnés. Si le cinéma d'auteur permet de se forger une façade respectable et de contenter les spectateurs plus exigeants, c'est bien le cinéma d'action décomplexé qui fait les meilleurs audiences. Pas étonnant, dans cette époque où les John Wick, les Mission : Impossible et le cinéma de Dwayne Johnson font le bonheur des amoureux d'actioners généreux. Netflix va continuer dans cette direction, en ayant officialisé une suite à Tyler Rake ou encore en achetant Our Man From Jersey avec Mark Wahlberg. Variety annonce qu'un autre projet, intitulé Trigger Warning, va aussi tout faire péter.

Jessica Alba star d'une future franchise ?

Le film sera réalisé par l'indonésienne Mouly Surya (Marlina, la tueuse en quatre actes) que l'on ne connaît pas vraiment par chez nous. Elle s'occupera de mettre en images un scénario écrit par Josh Olson et John Brancato. Pas de héros masculin cette fois par rapport aux films cités précédemment, mais une femme qui sera incarnée par Jessica Alba. Elle sera également productrice de ce Trigger Warning, dont l'intrigue, assez sommaire, la présente en vétéran traumatisée par la guerre, qui hérite du bar de son grand-père décédé. Mais quand elle va comprendre que sa mort cache quelque chose de trouble, elle va castagner ceux qui croisent sa route. On n'en sait pas plus sur ce script mais l'essentiel semble là. Un personnage déterminé, un objectif clair et des méchants qu'on espère très très méchants.

À l'image de Tyler Rake, Trigger Warning pourrait être le début d'une saga. Netflix se laisse le droit de construire une franchise si le public fait exploser les audiences. Ça sera l'occasion pour Jessica Alba, star des années 2000, de retrouver un rôle d'envergure dans une carrière qui patine depuis le début des années 2010. Avec une tête d'affiche identifiée et le label Netflix, Trigger Warning risque de faire du bruit lors de sa mise en ligne, à une date encore inconnue.