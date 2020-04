True History of the Kelly Gang : c'est quoi ce western disponible en VOD ?

Plongez dans l'Australie du XIXe siècle le temps de ce polar haletant... Le film résulte d'une co-production australienne, française et britannique. On y suit Ned, sorte de Robin des Bois qui n'hésite pas à franchir certaines limites. Ainsi, le jeune Kelly s'en prend régulièrement à la police ou aux classes sociales dirigeantes !

Un récit dur et sans concession

Dans True History of the Kelly Gang, Justin Kurzel explore des thèmes sombres. Le cinéaste s'intéresse aux pulsions meurtrières - un point commun avec son premier long. L'histoire de Ned Kelly fascine : avant MacKay, c'est le regretté Heath Leadger, lui aussi australien, qui a interprété le criminel dans un film paru en 2003. A ses côtés, on retrouvait Orlando Bloom, Naomi Watts ou encore Geoffrey Rush.

Le film s'intéresse aux origines de Ned Kelly, ce bushranger (un hors-la-loi forcé de se terrer dans la nature sauvage pour fuir les autorités) à la curieuse amure métallique censée le protéger des projectiles... Découvrez l'histoire tragique de Ned Kelly et ses complices, un récit marqué par la violence et les inégalités.