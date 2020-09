Voyage vers la Lune : nouvelle bande-annonce pour le film d'animation Netflix

Netflix a dévoilé une nouvelle bande-annonce de "Voyage vers la Lune", son prochain film d'animation. On y suivra les aventures d'une petite fille qui veut aller dans l'espace. Le long-métrage sera disponible le 23 octobre.

Voyage vers la Lune : une histoire qui conte

Voyage vers la lune est un film d'animation réalisé par Glen Keane.

On y suit les aventures de Fei Fei, une jeune fille des plus intelligentes passionnée de sciences. Sa mère aujourd'hui décédée lui racontait souvent le conte de la légendaire déesse de la lune. Quand sa famille lui explique que ce n'est qu'une histoire et que rien de tout ça n'est vrai, elle se lance un défi insensé : aller sur la lune pour leur prouver qu'ils ont tort !

Grace à ses connaissances et sa débrouillardise, elle se construit une fusée fonctionnelle et se retrouve sur l'astre blanc. Là, elle découvre un univers féérique et rencontre enfin la divinité lunaire.

Nous retrouvons au casting du film en version originale Cathy Ang, Kimiko Glenn, Phillipa Soo, John Cho, Robert G. Chiu, Artt Butler, Ruthie Ann Miles, Margaret Cho, Ken Jeong, et Sandra Oh.

On sent bien dans la bande-annonce que Netflix Animation lorgne lourdement du côté de chez Disney et Pixar, mais il est difficile de ne pas subir une telle influence quand on fait un film d'animation en 2020. Il y a la découverte d'un monde magique, avec ses codes et ses néons colorés. Les chansons sont de mises et probablement nombreuses. Il y a même un extra-terrestre innocent et maladroit qui fait fortement penser à Olaf dans La Reine des neiges.

Keane se démarque

Ce film est le premier long-métrage réalisé par Glen Keane. Pourtant, l'homme de 66 ans est dans le monde de l'animation depuis 1977 et Les aventures de Bernard et Bianca. L'Américain a travaillé comme animateur sur Aladdin, Taram et le chaudron magique ou Basil, détective privé. Il est également connu pour avoir créé le character design de La Petite sirène ou Raiponce.

Enfin, il a coréalisé avec Kobe Bryant en 2017 le court-métrage Dear Basketball, pour lequel les deux hommes ont reçu l'Oscar du meilleur court-métrage d'animation en 2018.

Voyage vers la lune sera disponible sur Netflix dès le 23 octobre.