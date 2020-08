Welcome to Blumhouse : le concept qui va ravir les fans d'horreur

Blumhouse, la boîte de production de Jason Blum, est incontournable dans le cinéma de genre moderne. Une association avec Amazon Prime Vidéo va permettre la diffusion de plusieurs longs-métrages inédits qui risquent de ravir les fans d'horreur et de fantastique.

Welcome to Blumhouse : l'association entre Jason Blum et Amazon

Chez Blumhouse, on est encore loin de produire que des bons films. Mais le petit studio à la recette de production imparable est engagé dans plusieurs des succès qui font le bonheur des fans du genre. Sa branche Television s'est trouvée un partenariat avec Amazon Prime Vidéo pour nous sortir plusieurs titres. Le projet se nomme Welcome to Blumhouse et va prendre la forme d'une anthologie de films inédits. Huit sont prévus dans ce cadre, par tranches de quatre. La première commencera le 6 octobre prochain, jusqu'au 13 du même mois. La seconde arrivera en 2021 à une date encore non dévoilée.

Des informations sur les quatre premiers films

Blumhouse ne se renie pas et veut continuer de faire un cinéma à prix réduit qui offre de la liberté aux réalisateurs. Pas de grands noms sont prévus derrière la caméra mais ce n'est pas grave, on sait que la boîte a pour habitude de révéler au public des nouveaux auteurs. Welcome to Blumhouse pourrait faire office de tremplin pour une partie d'entre eux.

Le premier film, The Lie, sera réalisé par Veena Sud. Elle dirige dedans Mireille Enos et Peter Sarsgaard dans la peau de parents qui découvrent que leur fils (Joey King) est responsable du meurtre de son meilleur ami. Ils vont faire ce qu'ils peuvent pour le couvrir mais le dilemme moral s'annonce particulièrement tortueux pour eux. Il sera aussi question d'enfant dans Evil Eye, un film réalisé par Elan Dassani et Rajeev Dassani dans lequel une mère de famille (Sarita Choudhury) se rend compte que sa fille sort avec un petit ami qui a un lien avec son propre passé.

Dans le troisième film, Nocturne, Zu Quirke mène un récit sur deux sœurs dans une école de musique. Quand l'une d'elles découvre un mystérieux cahier précédemment détenu par un élève qui vient de mourir, elle va commencer à surpasser sa jumelle qui est tout son contraire. Sydney Sweeney et Madison Iseman seront à découvrir dans les rôles principaux. Puis, pour finir, le quatrième film se titre Black Box et raconte comment un veuf (Mamoudou Athie) a perdu la mémoire après un accident de voiture. Il va se lancer dans un traitement expérimental qui va le chambouler.

Une affiche de cette salve de premiers films a été dévoilée, avec une maison qui se décompose en plusieurs étages où chacun représente l'ambiance d'un des segments :