Welcome to the Blumhouse : un trailer pour l'anthologie horrifique d'Amazon

Amazon Studio a dévoilé la première bande-annonce de "Welcome to the Blumhouse", une série de 4 films angoissants à découvrir sur Prime video les 6 et 13 octobre.

Welcome to the Blumhouse : et mon cœur fait Blum !

Amazon Prime Video a partagé la première bande-annonce de Welcome to the Blumhouse. Ce projet est né d'un accord entre le service de streaming et la maison de production Blumhouse. Le résultat est la diffusion en exclusivité sur Prime Video de 8 films inédits produits par la société de Jason Blum. Les longs-métrages ne seront pas disponibles en un bloc, mais arriveront petit à petit deux par deux.

On peut voir dans la bande-annonce qu'il y en aura pour tous les goûts, de l'angoisse psychologique au fantastique en passant par la violence graphique qui ne lésine pas sur les galons d'hémoglobine à l'écran. Cette anthologie semble ratisser large et c'est tant mieux. L'histoire des films d'horreur nous a depuis longtemps prouvé que la peur peut naître de visions aussi différentes qu'infinies. Nous savons ainsi qu'une simple porte qui grince fait parfois plus peur qu'un coup de hache porté avec fureur. La sélection faite pour Welcome to the Blumhouse semble donc confirmer cette diversité de styles.

Quatre quarts d'effroi

Nous allons donc pouvoir déguster quatre tranches d'angoisse à la recette différente. Le premier film, The Lie, est réalisé par Veena Sud. Elle y dirige Mireille Enos et Peter Sarsgaard en parents d'une jeune fille (Joey King) responsable de la mort de son meilleur ami. Écoutant leur amour parentale plus que leur soif de justice, ils vont tenter tout ce qui est en leur pouvoir pour couvrir cette culpabilité. Jusqu'où les parents seront-ils capables d'aller pour protéger leur enfant et oublier la morale ? Loin ! Le film est le remake de We Monsters, un film allemand sorti en 2015.

Le deuxième film, réalisé par Emmanuel Osei-Kuffour, Jr, s'intitule Black Box et raconte le quotidien compliqué d'un père célibataire (Mamoudou Athie) qui a perdu la mémoire et sa femme dans un accident de voiture. Il va alors suivre un traitement expérimental. Mais au lieu de le guérir, ce dernier va le questionner sur qui il est vraiment.

Le troisième, Evil Eye, est réalisé par Elan Dassani et Rajeev Dassani dans lequel une mère de famille (Sarita Choudhury) plonge dans une paranoïa malsaine. Elle rencontre le nouveau petit copain de sa fille et se persuade qu'elle a un lien avec lui dans le passé. Elle va se lancer dans une enquête sur ce jeune homme qui lui semble un peu trop familier. Le long-métrage est adapté d'un livre audio du même nom.

Le quatrième, Nocturne, est le premier long-métrage du réalisateur anglais Zu Quirke. On y suit l'histoire de deux sœurs dans une école de musique. L'une d'elles va découvrir un étrange cahier précédemment propriété d'un élève fraîchement décédé. La jeune fille va alors subitement faire d'immenses progrès dans la maîtrise de son instrument. Un pacte est fait, mais à quel prix ? Sydney Sweeney et Madison Iseman y tiennent les rôles principaux.

Welcome to the Blumhouse commencera son festival d'épouvante le 6 octobre avec The Lie et Black Box. Il se prolongera le 13 octobre avec Nocturne et Evil Eye. Tout cela sur Amazon Prime Video. Quatre autres films suivront en 2021.