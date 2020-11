Wonder Woman 1984 : le film devrait arriver très vite sur HBO Max

Après avoir été repoussé plusieurs fois, on attend maintenant de découvrir "Wonder Woman 1984" à Noël. Et une sortie sur un service de streaming pourrait ensuite suivre très rapidement. Attention car cet article contient des spoilers sur l’intrigue du premier "Wonder Woman" !

À nouvelle époque, nouveaux ennemis pour Wonder Woman

L’intrigue de Wonder Woman 1984 se déroulera, comme son nom l’indique, à une époque très différente de celle du premier film, qui voyait la super-héroïne affronter Harès durant la Première Guerre mondiale. Diana Prince se retrouvera cette fois face à deux nouveaux ennemis. Si peu de détails sur l’intrigue de ce second volet ont filtré pour le moment, on sait qu’elle affrontera Max Lord et Cheetah. Ces deux nouveaux antagonistes devraient allier leurs forces pour vaincre la super-héroïne, mais les enjeux pour lesquels ils s’affronteront ne sont pas encore connus.

Après le succès du premier film, DC a sans surprise renouvelé sa confiance envers Patty Jenkins, de retour à la réalisation pour ce deuxième opus. Wonder Woman 1984 est toujours porté par Gal Gadot, qui prête de nouveau ses traits à la principale protagoniste, et Connie Nielsen, qui retrouve son rôle d’Hippolyta, Reine des Amazones et mère de Diana. De manière plus surprenante quand on connaît le sort de leur personnage dans le premier film, Chris Pine, alias Steve Trevor, et Robin Wright, l’interprète d’Antiope, font aussi partie de la distribution du long-métrage. Quant aux deux antagonistes de Wonder Woman 1984, ce sont Pedro Pascal et Kristen Wiig qui prête leurs traits à Max Lord et Barbara Minerva, alias Cheetah.

Wonder Woman 1984 sur HBO Max quelques jours après sa sortie au cinéma ?

Déjà repoussé à plusieurs reprises, Wonder Woman 1984 s’est vu fixer une nouvelle date de sortie en septembre dernier qui, on l’espère, sera cette fois définitive. Pour le moment, on peut ainsi espérer pouvoir découvrir au cinéma le long-métrage de Patty Jenkins peu après Noël, le 30 décembre exactement. Et le film pourrait débarquer sur une plateforme de streaming seulement quelques jours après sa sortie en salles.

Comme le rapporte Bloomberg, Wonder Woman 1984 pourrait être mis en ligne sur HBO Max seulement une semaine ou deux après sa sortie au cinéma. Cela permettrait d’attirer de nouveaux abonnés sur le service de streaming tout en protégeant les salles de cinémas. Selon des sources du média américain, la Warner, dans l’incertitude sur la stratégie à adopter pour son film depuis de nombreux mois, est ainsi toute proche de statuer sur la sortie du long-métrage. Aucune décision définitive n’a encore été prise, mais c'est une question de jours.

Une décision stratégique pour la Warner et HBO Max

Le nouveau patron de WarnerMedia, qui appartient à la même entreprise qu’HBO Max, cherche à booster le nombre d’abonnés du service de streaming. Proposer l’un des films les plus attendus de l’année seulement quelques jours après sa sortie en salles et peu de temps après Noël pourrait permettre à la plateforme de streaming d’engranger un grand nombre de nouveaux abonnés. Pour le moment, HBO Max et la chaîne payante HBO ont en tout 57 millions d’abonnés dans le monde, loin des 195 de Netflix, qu’ils souhaitent concurrencer.

On sait déjà qu’HBO Max proposera le très attendu Snyder Cut de Justice League. Mais il faudra attendre plus tard en 2021 pour découvrir le film. La plateforme de streaming s’offrirait un nouvel atout bien plus tôt en proposant Wonder Woman 1984 au tout début de la nouvelle année. La nouvelle de la décision finale de la Warner ne devrait pas tarder à tomber, et on sera ainsi fixés sur le sort du film.