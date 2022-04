Yaksha, un démon en mission sur Netflix : c'est quoi ce film d'action coréen ?

Dans "Yaksha, un démon en mission", Park Hae-soo joue un sénateur en proie à une vraie justice. Mais la corruption et les multiples espions sont une entrave à son idéologie. Un thriller d'action disponible sur Netflix le 8 avril.

Le cinéma sud-coréen sur Netflix

Du côté de Netflix, on surfe sur la vague des productions asiatiques à succès. En effet, le cinéma et les séries sud-coréennes sont en plein essor sur la plateforme de streaming. En particulier les séries : l'audience de Squid Game a explosé, écrasant toute concurrence. Et très récemment All Of Us Are Dead établissait des chiffres de visionnage remarquables. Cette année, Netflix compte dévoiler des dizaines de productions issues du continent asiatique. En atteste, ce nouveau film intitulé Yaksha, un démon en mission.

Yaksha, un démon en mission suit un sénateur qui atterrit au cœur des missions les plus critiques d'une équipe des forces spéciales. Voulant instaurer une justice seine et un jugement intègre, il se retrouve en face de personnes à l'opposé de son mode d'opération. Ce qui le conduit à des conflits internes avec son "équipe", et des affrontements qui le forgeront. Des espions se cachent, et le rythme des balles s'accroît.

Yaksha, un démon en mission ©Netflix

Un acteur de Squid Game au casting

Des rebondissements, en veux-tu en voilà, pour ce nouveau film Netflix réalisé par Na Hyun. Afin d'attirer le public, le casting se compose de Sol Kyung-gu, mais aussi de Park Hae-Soo jouant le sénateur. C'est lui qui incarne Cho Sang-woo dans Squid Game. Et l'acteur ne s'arrêtera pas là. Pour preuve, il campera le personnage de Berlin dans la version coréenne de La Casa de Papel.

Yaksha, un démon en mission s'interroge sur la justice. Faut-il jouer des bras et de la violence pour arriver à ses fins ou rester intègre coûte que coûte ? On ne sait plus qui sont les plus pourris, ceux n'ayant plus aucune morale. Et dans cette société corrompue, quiconque accorde sa confiance au premier venu peut être trahi dans la minute. Un film d'action poisseux, sans contrôle et sans règles...

Yaksha, un démon en mission est à découvrir le 8 avril sur Netflix.