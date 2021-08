Game of Thrones : que devient Iwan Rheon ( Ramsay Bolton ) ?

Son interprétation de Ramsay Bolton est encore dans toutes les mémoires ! Deux ans après la fin de la série, que devient Iwan Rheon, l'interprète d'un des plus gros psychopathes de Game of Thrones ?

C'est sans doute l'un des personnages fictifs les plus détestés ! Personnage phare de la troisième saison de Game of Thrones, Ramsay Bolton a traumatisé ses victimes autant que les téléspectateurs. Deux ans après la fin de la série, que devient son interprète, Iwan Rheon ?

Iwan Rheon incarne Ramsay Bolton

Iwan Rheon est né le 13 mai 1985 à Carmarthen (Pays de Galles). Le jeune acteur diplômé de la London Academy of Music and Dramatic Art se fait connaitre dans la série Misfits. De 2009 à 2011 il y interprète Simon. Mais c'est en obtenant un rôle dans la série à succès Game of Thrones qu'il obtient une reconnaissance internationale. Venu auditionner pour le rôle de Jon Snow, Iwan Rheon obtient finalement celui de Ramsay Bolton. Ainsi, de 2013 à 2016 il y incarne l'un des personnages fictifs les plus odieux et mémorables de la série à succès.

Sansa Stark et Ramsay Bolton ( Sophie Turner et Iwan Rheon ) Game of Thrones ©HBO

Ramsay Bolton fait son entrée dans la troisième saison de Game of Thrones. Le fils bâtard de Lord Roose Bolton fait son apparition dans l'épisode "Noires Ailes, Noires Nouvelles". Et dès le début, il fait forte impression. À l'image du Roi Joffrey, Ramsay Bolton est un véritable psychopathe sadique. Complexé par son statut de bâtard, il monte un cheval nommé Sang et se déplace toujours accompagné de sa meute de chiens de chasse dressés pour tuer. Dénué d'empathie, il prend plaisir à torturer physiquement et psychologiquement. Après avoir totalement brisé Theon Greyjoy, à qui il finira par couper le pénis, il s'en prend entre autres, à son épouse Sansa Stark. Il n'hésite pas à tuer ceux qui menacent sa position, y compris sa famille. Après avoir tué son père, il fera dévorer par ses chiens, sa belle-mère et son demi-frère.

C'est simple, pendant en fait quatre saisons, ce seul personnage contribue plus que largement à quelques-unes des scènes les plus insoutenables du show. Un condensé d'abominations visuelles que personne n'a encore réussi à oublier. Et l'acteur non plus, puisqu'il a récemment évoqué l'une des scènes les plus choquantes qu'il avait eu à tourner dans Game of Thrones.

Heureusement, il finit par mourir, dévoré par ses propres chiens dans la saison 6. Un moment particulièrement appréciable et satisfaisant avouons-le !

L'après Game of Thrones

Comme le Roi Joffrey, Ramsay est un personnage que l'on adore détester ! Son interprétation magistrale du psychopathe Ramsay Bolton lui a valu de nombreux éloges. Les fans seront ravis d'apprendre que l'acteur poursuit sa carrière ! Après Game of Thrones, Iwan Rheon est apparu dans plusieurs séries dont Inhumans et Riviera. Au cinéma, il a interprété Mick Mars dans The Dirt, un biopic musical sur le groupe de rock Mötley Crüe sorti en 2019. Il apparaît également dans Berlin, I Love You aux côtés de Keira Knightley et Helen Mirren puis dans le film de guerre Hurricane qui raconte l'histoire d'une escadrille de chasse pendant la Seconde Guerre Mondiale. Plus récemment il a fait une apparition dans la série American Gods !

Entre deux tournages, il se passionne et se consacre à la musique. Il a d'ores et déjà enregistré trois EP, Tongue Tied, Changing Times et Bang Bang. En 2015, il a sorti son premier album, Dinard.