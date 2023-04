CRITIQUE / AVIS FILM – "La Vie pour de vrai", le dernier long-métrage de et avec Dany Boon porte un regard tendre sur un cinquantenaire qui vit encore dans ses souvenirs d’enfance. Avec Kad Merad et Charlotte Gainsbourg.

La Vie pour de vrai : un joli récit de comédie

Dany Boon s’inspire souvent de sa propre réalité pour l’écriture de ses scénarios, et La Vie pour de vrai ne fait pas exception. Son dernier film est à la croisée de deux souvenirs personnels. D’abord, sa rencontre au Club Med avec un directeur de restaurant, dont les parents se sont connus dans l'un des villages de vacances. Puis, la gênante surprise que lui a fait sa mère lors du tournage de La Ch’tite famille en invitant son ancienne amoureuse de classe primaire. Ce mélange, ajouté au regard tendre que porte le réalisateur sur les émotions d’enfance qui s’ancrent toute la vie, donne une comédie plutôt réussie.

Dany Boon et Kad Merad - La Vie pour de vrai ©Pathé

Dany Boon, de plus en plus similaire à un Bourvil - surtout lorsqu’il chante les chansons qu’il a composées -, s’offre, comme souvent, le rôle du gentil naïf. Ainsi, Tridan Lagache, Gentil Organisateur de 50 ans, n’est jamais sorti du Club Med du Mexique dans lequel il a été conçu. La Vie pour de vrai donne à voir le portrait touchant d’un homme qui n’a connu que ce lieu, hors du temps et du monde. Une vie exaltante à sourire et à procurer du bonheur aux vacanciers, avec la difficulté de vivre chaque fois comme un abandon le départ de ses nouveaux amis.

Il n’a alors jamais oublié son amoureuse Violette et leur promesse d’être toujours ensemble. Un souvenir suspendu dans sa mémoire, à jamais lié au décès de son père Didier (Maxime Gasteuil), dont le réalisateur amène subtilement les raisons.

L'opposition de Dany Boon et Kad Merad

Si Dany Boon maîtrise son histoire et crédibilise son personnage, la suite parisienne de son parcours pour retrouver Violette est pour le moins tarabiscotée. Décontenancée par le départ de son fils, sa mère Françoise (Aurore Clément) lui apprend que son père était propriétaire d’un appartement à Paris. Appartement que Tridan découvre occupé par Louis, son demi-frère dont il ignorait l’existence.

On peut imaginer que Dany Boon s’est inspiré du personnage de Kad Merad dans Baron Noir pour écrire à ce dernier un rôle aussi désagréable que celui de Louis, tant il oppose de façon amusante les deux frères en tout. Sur leur caractère : Tridan est gentil et optimiste, Louis est un profiteur mal poli. Leur vie amoureuse : Tridan est romantique, Louis est divorcé et utilisateur d’une plateforme de rencontres. Ainsi que sur leur vie sociale : Tridan se fait des amis partout quand Louis est détesté par son propre fils. Ou encore sur leur rapport à l’argent : Tridan n’en a pas et Louis est à l’affût du moindre euro.

Les retrouvailles du duo de Bienvenue chez les ch'tis

Surtout, Tridan est heureux de se découvrir un demi-frère alors que Louis y voit le moyen de récupérer définitivement l’appartement. C’est à ce moment qu’entre en jeu Charlotte Gainsbourg, alias Roxane, un des "matchs" de Louis. Celui-ci demande alors à sa conquête de se faire passer pour Violette dans des scènes comiques de bonne facture et faites de quiproquos. Des scènes qui ne sont pas sans rappeler (un peu trop) Prête-moi ta main, dans lequel la comédienne tenait déjà un rôle de grande menteuse.

Charlotte Gainsbourg - La Vie pour de vrai ©Pathé

Dany Boon reprend de son côté la même recette du béotien de Bienvenue chez les Ch’ti et utilise cette fois-ci le regard naïf de son personnage pour livrer une charge assez virulente de la vie parisienne. Les embouteillages, le métro, les voleurs, la mauvaise humeur des Parisiens et les pigeons (une bonne trouvaille), tout y passe. Et comme toute comédie qui se respecte, l’attitude de l’aigri sera évidemment modifiée par celle du joyeux drille, qui ne sera plus si dupe.

Car La Vie pour de vrai se révèle un joli récit d’émancipation d’un homme à la candeur enfantine attachante, vis-à-vis de ses parents mais surtout de ses rêves d'enfance. Malgré quelques lourdeurs dans le scénario, les retrouvailles à l’écran de Dany Boon et Kad Merad se révèlent un réel plaisir.

La Vie pour de vrai de Dany Boon, en salles le 19 avril 2023. Ci-dessus la bande-annonce. Retrouvez ici toutes nos bandes-annonces.