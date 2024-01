CRITIQUE / AVIS FILM - Sydney Sweeney et Glen Powell font mine de se détester dans "Tout sauf toi", comédie romantique de Will Gluck bien trop classique pour marquer les esprits.

Tout sauf toi : pas la romcom espérée

Genre souvent mal considéré par la critique, la comédie romantique a pourtant livré des pépites par le passé. Cary Grant ou Audrey Hepburn en ont porté de bien sympathiques dans les années 1950 et 1960 (en duo notamment dans Charade). Il y a eu le phénomène Julia Roberts dès les années 1990, avec des films cultes comme Coup de foudre à Notting Hill (1999). Tandis que Cameron Diaz s'est aussi montrée plutôt à l'aise dans ce genre. Pourtant, les romcoms notables se font rares actuellement. Si un grand nombre de films de ce genre se retrouvent sur les plateformes de streaming, le résultat est rarement à la hauteur. Il y avait donc beaucoup d'espoir avec Tout sauf toi, qui marque le retour de Will Gluck (Easy A, Sexe entre amis) à la comédie romantique.

Tout sauf toi ©Sony Pictures

Sur le papier, la promesse est belle. Réunir deux belles gueules, Sydney Sweeney (Euphoria) et Glen Powell (Top Gun: Maverick), dont la popularité ne cesse d'augmenter, et les faire jouer un faux couple qui se déteste. Ils interprètent ici Bea et Ben qui, suite à un malentendu à l'issue de leur premier rendez-vous, ne peuvent pas se sentir. Des années après s'être rencontrés, ils vont être réunis pour le mariage de la sœur de Bea avec la meilleure amie de Ben. Direction alors l'Australie pour les préparatifs. Mais voyant que leur haine réciproque risque de mettre à mal le mariage, ils décident de se faire passer pour un faux couple. Ainsi, Bea sera plus tranquille vis-à-vis de ses parents qui veulent qu'elle se remette avec son ex. Et Ben pourra rendre jalouse son ancienne petite amie, également présente.

En terrain trop connu

Avec ce pitch qui n'est pas d'une grande originalité, Tout sauf toi coche les cases de la comédie romantique, avec les retournements attendus. La recette est assez maîtrisée, et permet au film de se placer facilement au-dessus des désastreuses productions qui pullulent les plateformes de streaming. Sauf que cela reste insuffisant pour un public ayant un minimum de connaissance dans le genre. Un public qui aurait vu certains classiques, et surtout ceux qui tendent davantage vers la comédie que la romance.

Car c'est bien ce que tente de faire Will Gluck. Mais le réalisateur d'Easy A reste bien trop frileux. Il ne suffit pas de montrer au loin une jeune femme topless ou un pénis dans une main, pour jouer les irrévérencieux. Surtout quand, dans le même temps, de vagues conflits entre les générations sont là pour rappeler que les temps ont changé et qu'il faut désormais être plus respectueux.

Tout sauf toi ©Sony Pictures

Quiconque aura vu Mary à tout prix (1998) ou Serial noceurs (2005), deux films auxquelles on pense devant Tout sauf toi, sera peu surpris par cette proposition. À croire que le réalisateur se restreint à tous les niveaux et se contente du minimum pour rentrer dans la catégorie Rated R (interdit aux moins de 17 ans non accompagnés d'un adulte), bel outil de promotion pour le marché américain.

Un duo finalement trop sage

Le problème de Tout sauf toi vient de l'absence de piquant, d'ironie et d'autodérision. À l'image des deux héros, faussement ridiculisés et sans réels défauts. Comme pour Ben, qui malgré son physique d'athlète, ne sait juste pas très bien nager. On sourit, au mieux, devant cette révélation. De plus, Sydney Sweeney et Glen Powell, au demeurant talentueux, sont des choix peut-être trop propres pour convenir à une comédie romantique qui voudrait sortir un peu des clichés. Il ne se dégage pas d'eux la même sympathie que pour les noms précédemment cités - auxquels on rajoutera Rachel McAdams, juste pour le plaisir.

Les deux interprètes apparaissent ici comme de vraies poupées. Une Barbie et un Ken avec des corps magnifiques et parfaitement lisses. Un choix de réalisation et de production, plus qu'un problème d'acteur. En atteste les premières images d'Hit Man, avec un Glen Powell bien plus surprenant. Et si la vraie comédie romantique qu'on voulait était ce thriller d'action sur un tueur à gages qui croise la route d'Adria Arjona ? C'est en tout cas bien le film de Richard Linklater qu'on attend désormais.

Tout sauf toi de Will Gluck, en salles le 24 janvier 2024. Ci-dessus la bande-annonce.