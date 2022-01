Image du jour : Jean Reno et Natalie Portman dans le film Léon

Réalisé par Luc Besson, le film "Léon" sort en salle en 1994. Le long-métrage illustre un duo pas comme les autres, formé par Jean Reno et la toute jeune Natalie Portman.

Le principe est très simple : chaque jour de la semaine, à 7 h, CinéSéries vous propose une image ou vidéo insolite, marquante ou humoristique.

Le film Léon est porté par Jean Reno, Natalie Portman, et Gary Oldman. Léon est un tueur, un tueur de la pire espèce. Il est introuvable, indétectable, personne ne sait qui il est, ni où il vit. Cet homme, qui semble sans cœur et sans émotion, va s'ouvrir à la rencontre d'une petite fille qui veut venger sa famille assassinée…

Notre image du jour ci-dessus est extraite du compte Instagram We Love Cinema, on peut voir la belle complicité entre les deux acteurs. Âgée de 12 ans lors du tournage, la jeune actrice épate le réalisateur et ses collègues par son implication et la justesse de son jeu. Pour en savoir plus à propos du film, c'est par ici.

Rendez-vous demain à 7 h pour une nouvelle image du jour.

Retrouvez ici toutes nos images du jour.