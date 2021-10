L'image du jour : la mort de Kevin Bacon dans Vendredi 13

Dans "Vendredi 13" de Sean S. Cunningham, sorti en 1980, on avait le plaisir de voir Kevin Bacon tout jeune. Il y tenait le rôle d'un des moniteurs de Crystal Lake, et bien évidemment il finit mal. Retour sur cette mort restée très culte !

Dans Vendredi 13 de Sean S. Cunningham sorti en 1980, Kevin Bacon n'était âgé que de 22 ans. Il interprétait le rôle de Jack Burrell, un des moniteurs de Crystal Lake. Et en tant que tel, son sort est scellé, non pas par Jason (qui n'arrive que dans la suite), mais par sa maman : la non moins sanguinaire Pamela Voorhees !

Kevin Bacon dans Vendredi 13 ©Warner Bros

Juste après avoir fait l'amour avec Marcie (Jeannine Taylor), Jack fume sa clope au calme sur son lit. Soudain une flèche lui transperce le cou, par derrière au travers du matelas. La tueuse se planque donc sous le lit et a une force surhumaine. La scène a été orchestrée par le grand Tom Savini, et hantera toute sa vie le pauvre Kevin Bacon, qui encore aujourd'hui signe de nombreux autographes sur la photo de sa tête au cou transpercé (plus d'informations ici).

