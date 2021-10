L'image du jour : la naissance du Chestburster dans Alien, le huitième passager

Sorti en 1979, "Alien, le huitième passager" signé Ridley Scott a représenté un tournant dans le film de science-fiction et le film d’horreur. Devenu un classique pour plusieurs générations, CinéSéries revient sur la célèbre scène d'anthologie où la créature extraterrestre surgit de l’abdomen du pauvre Kane.

Le film Alien, Le huitième passager a mis en lumière l'actrice Sigourney Weaver, elle fut la grande révélation de ce long-métrage. Mais le plus célèbre personnage reste tout de même l'Alien, entièrement pensé et conçu par l'artiste H.R Giger. Revenons sur la célèbre scène appelée "Chestburster ", dont le nom signifie littéralement "éclateur de poitrine". L’astronaute Kane est soulagé, car il s'est enfin débarrassé du violant parasite (le Facehugger) qui l'avait attaqué. Mais il est soudainement pris de convulsions et une créature infâme sort de son abdomen, le tuant sur le coup.

Image du jour : Alien, le huitième passager ©20th Century Fox

Le déroulement de la scène avait été expliqué seulement dans les grandes lignes aux acteurs. Seul John Hurt a été convoqué en amont, l'accès du plateau étant interdit aux autres. Au moment de la scène, lorsque Scott crie "Action !", Veronica Cartwright ne s'attendait pas à être aspergée à bout portant par un gicleur de sang. Son dégoût et son effroi à l'écran sont bien réels, comme on peut le voir sur l'image ci-dessus. Les quatre caméras de Ridley Scott ont bien capté les gestes et réflexes de ses acteurs. Pour en savoir plus à ce sujet, c'est juste ici.

