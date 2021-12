L'image du jour : le fameux Bruce du film Les Dents de la mer

Le film "Les Dents de la mer" est réalisé par le cinéaste Steven Spielberg. Le long-métrage retrace l'histoire d'un grand requin blanc mangeur d'hommes attaquant les baigneurs dans une station balnéaire. Retour sur Bruce, le requin tueur.

La star du film Les Dents de la mer réalisé par le grand Steven Spielberg (encore tout jeune à l'époque), est le grand requin blanc prénommé Bruce. Ce petit nom, est en fait une référence à l'avocat du réalisateur. Bruce est une énorme maquette de plus de 8 mètres de long, ce gros bébé pèse plus d'une demi-tonne. Il fait partie des créations les plus célèbres de l'histoire du cinéma.

Les Dents de la mer ©Universal Pictures

Compte tenu des difficultés de fonctionnement, le cinéaste fut contraint de montrer le moins possible l'animal. Il y a eu quatre maquettes en tout. Mais trois de ces modèles mécaniques ont fini détruits ou au fond de l'océan. La dernière version de ce modèle créée pour le film de 1975, est exposée au musée des Oscars de Los Angeles.

