Secrets de séries : trois secrets sur Friends

Chaque semaine, CinéSéries vous propose un article sur des secrets de séries. Cette semaine, c'est au tour de la cultissime "Friends". Vous croyiez tout connaître sur la bande du Central Perk ? Voici trois anecdotes de fabrication qui pourraient vous surprendre.

Monument télévisuel par excellence, la série Friends a été diffusée de septembre 1994 à mai 2004, durant 10 saisons qui auront durablement marqué la pop culture. Transgénérationnelle, elle est encore aujourd'hui la série la plus regardée en streaming, notamment grâce à Netflix qui a dépensé des millions de dollars pour s'octroyer les droits de diffusion. Mais connaissez-vous tous ses secrets ? On vous en donne trois qui pourraient bien vous surprendre.

Un casting loin d'être évident

Quand NBC a donné le feu vert à David Crane et Marta Kauffman pour le pilote de Friends, le plus compliqué a été de trouver les six acteurs capables d'endosser les rôles de Monica, Phoebe, Rachel, Joey, Chandler et Ross. Pendant plusieurs semaines, les créateurs et les producteurs ont vu défiler des centaines de candidats, sans qu'aucun ne trouve grâce à leurs yeux, ce qui les a découragés de continuer.

C'est finalement l'audition de Lisa Kudrow (Phoebe) qui a tout changé et qui leur a redonné foi dans leur projet tant l'actrice reflétait en tout point le personnage qu'ils avaient imaginé. Ils ont dû ensuite convaincre David Schwimmer, qui s'était tourné vers le théâtre, de redonner une chance à une série après ses expériences en demi-teinte sur petit écran (notamment dans New York Police Blues) car ils le voulaient absolument pour le rôle de Ross.

Courteney Cox, qui avait acquis une certaine notoriété aux États-Unis grâce à un clip de Bruce Springsteen et à une publicité pour des protections hygiéniques, avait été choisie pour le rôle de Rachel, mais a insisté pour interpréter Monica.

Et si Jennifer Aniston est aujourd'hui une immense star grâce au rôle de Rachel, elle n'était pas le premier choix des producteurs. C'est finalement après que d'autres actrices aient refusé le rôle, que les créateurs de la série ont été convaincus qu'elle était le bon choix.

Une fois les six comédiens choisis, le réalisateur James Burrows les a invités à Las Vegas pour qu'ils puissent tisser des liens juste avant le tournage du pilote. Leur complicité à l'écran est en partie née grâce à ce voyage.

Des répliques réécrites en direct

Vous ne le savez peut-être pas mais les épisodes de Friends étaient tournés en public, le vendredi après-midi, aux studios Warner Bros à Los Angeles. En moyenne, c'est 300 spectateurs qui assistaient à chaque tournage, et les rires que vous entendez dans les épisodes sont un mélange de vraies réactions prises en direct et d'enregistrements.

Ticket d'entrée pour le tournage du pilote de Friends (à l'époque baptisé "Friends Like Us"), le 4 mai 1994.

Ce dispositif très théâtral permettait aux créateurs de se rendre compte immédiatement de l'impact de certaines répliques ou blagues, et ils n'hésitaient pas à les réécrire en direct avec leur équipe d'auteurs en demandant l'avis du public sur la pertinence de ces changements. Le challenge était ensuite de donner les nouvelles versions du script aux acteurs qui n'avaient alors que quelques minutes pour répéter leurs nouvelles répliques.

Le générique de Friends est une affaire de famille

David Crane voulait absolument un générique pour la série, ce qui n'était pas très à la mode à l'époque à la télévision. Il a enregistré une démo avec le tube Shiny Happy People de R.E.M. qui collait parfaitement à l'ambiance qu'il souhaitait.

C'est le mari de Marta Kauffman, Michael Skloff, qui a composé la chanson phare I'll Be There For You mise en musique par le groupe The Rembrandts, que le producteur de la série Kevin Bright appréciait tout particulièrement.

En plus de sa chanson tubesque, le générique servait également de résumé avant chaque épisode, puisqu'en plus des scènes cultes de la fontaine, il comprenait des moments phares de la saison en cours, histoire de rappeler avant chaque épisode où en étaient les protagonistes.

Nous devrions apprendre d'autres anecdotes sur la série grâce à l'émission spéciale attendue sur HBO Max dans les prochains mois.